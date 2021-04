Neuer Schwung in WTO-Verhandlungen um Abbau von Fischereisubventionen

GENF (dpa-AFX) - Die neue Chefin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, hat frischen Wind in die seit 20 Jahren fruchtlosen Verhandlungen über ein Fischereiabkommen gebracht. Die 164 WTO-Mitglieder wollen im Juli auf Ministerebene zusammenkommen, um letzte Hand anzulegen, sagte Santiago Wills, der Botschafter Kolumbiens, der die Verhandlungsgruppe führt, am Mittwoch in Genf.

Das Ministertreffen soll online stattfinden. Wills hob hervor, dass Delegationen nun - statt auf Passagen in vorgeschlagenen Texten herumzureiten, die sie ablehnen - konstruktive Vorschläge zur Überwindung von Meinungsverschiedenheiten machten.

"Der Verhandlungsprozess hat mit der Ankunft von Frau Okonjo-Iweala deutlich an Dynamik gewonnen", sagte ein Handelsdiplomat in Genf. Die renommierte Entwicklungsökonomin ist im März in der seit Jahren durch Grundsatz- und Handelsstreitigkeiten gelähmten Organisation mit dem Anspruch angetreten, schnelle Resultate zu liefern. Die WTO soll durch Handelsliberalisierungen nachhaltige und faire Entwicklung zum Wohle aller Länder fördern.

"Okonjo-Iweala hat das Fischereithema in jedem Treffen und Gespräch mit Ministern und Staats- und Regierungschefs zur Sprache gebracht", sagte ein WTO-Sprecher. "Sie überzeugt die Gesprächspartner sehr aktiv, dass ein Deal nötig ist."

Bei dem Fischereiabkommen geht es darum, Subventionen abzubauen. Wegen staatlicher Förderung in zahlreichen Ländern sind die Fangflotten zu groß, was zu Überfischung beiträgt. Ein Abkommen dieser Art könnte bei dem geplanten WTO-Ministertreffen in Genf Ende November unterzeichnet werden./oe/DP/jha