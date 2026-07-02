Neuer Short

Der Investor, der 2008 die Immobilienblase kommen sah, hat sich nun einen der größten Gewinner des KI-Chip-Booms vorgeknöpft.

Michael Burry hat eine Short-Position gegen die Micron-Aktie eröffnet

Er stieg laut eigenen Angaben bei 1.051,87 US-Dollar in den Short ein

Burry sieht die Aktie in einer historisch extremen Bewertungsphase

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Michael Burry, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008 bekannt wurde, positioniert sich gegen die Micron-Aktie. In einem Substack-Beitrag vom 2. Juli 2026, aus dem US-Medien übereinstimmend zitieren, gab er Details zu seinem Trade bekannt. Demnach stieg er bereits am Vortag, dem 1. Juli 2026, bei einem NASDAQ-Kurs von 1.051,87 US-Dollar direkt per Short-Position ein. Auf Put-Optionen verzichtete Burry zunächst, da ihm diese aktuell zu teuer erschienen. Damit wettet einer der bekanntesten Short-Seller der vergangenen zwei Jahrzehnte gegen einen der größten Profiteure des Speicherchip-Booms rund um künstliche Intelligenz.

Warum Burry ausgerechnet Micron ins Visier nimmt

Nach Burrys Einschätzung zählt Micron zu den zyklischsten Werten am Markt. Über die vergangenen 42 Jahre habe die Aktie nach seinen Angaben 34 Kursrückgänge von jeweils mehr als 30 Prozent erlitten, weil das Unternehmen als einziger reiner DRAM-Hersteller unter den großen US-Börsenwerten sowohl in Boomphasen als auch in Abschwüngen besonders stark ausschlage, heißt es weiter. Der Starinvestor verweist zudem darauf, dass die Aktie derzeit so weit über ihrer 200-Tage-Linie notiere wie zuletzt 1984, nach seiner Lesart sogar deutlicher als auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase. Den jüngsten Kursanstieg führt er auf spekulative Übertreibung und die Sorge vieler Anleger zurück, eine Aufwärtsbewegung zu verpassen, statt auf eine fundamentale Neubewertung des Geschäfts.

Kapitaleffizienz als wunder Punkt

Ein zentrales Element seiner Argumentation ist die Kapitaleffizienz des Unternehmens. Die mittlere Rendite auf das eingesetzte Kapital habe über die vergangenen 42 Jahre bei lediglich 4 Prozent gelegen, die Eigenkapitalrendite bei 7 Prozent, aus Burrys Sicht schwache Werte für einen Branchenriesen dieser Größenordnung. Ihm zufolge habe Micron in etwa einem von drei Quartalen sogar Kapital vernichtet, bei einem freien Cashflow, der über die Jahre in fast der Hälfte der Zeit negativ ausgefallen sei. Das neue Geschäft mit High Bandwidth Memory für KI-Chips ordnet er lediglich als eine weitere Produktgeneration in dieser langen zyklischen Reihe ein, nicht als strukturellen Wendepunkt.

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Konkurrenzdruck aus Südkorea

Als weiteren Risikofaktor nennt Burry die Investitionspläne südkoreanischer Speicherchip-Hersteller, die ihre Fertigungskapazitäten massiv ausbauen. Das zwinge auch Micron zu hohen eigenen Investitionen, was die ohnehin schmalen Margen zusätzlich unter Druck setzen dürfte. Statt in der Kapitalflut ein Zeichen für nachhaltiges Wachstum zu sehen, wertet er sie als Signal dafür, dass der Übergang vom Boom zur Abschwungphase im Speicherchip-Zyklus bereits begonnen habe.

Teil einer größeren Wette gegen den KI-Boom

Der Micron-Short reiht sich in eine Serie bearisher Positionen ein, die Burry in den vergangenen Tagen gegen mehrere Werte aus dem Halbleiter- und Technologiesektor aufgebaut hat, verbunden mit der öffentlich geäußerten Erwartung einer deutlichen Korrektur bei KI-nahen Chipaktien. Gleichzeitig hat er nach eigenen Angaben auch mehrere Long-Positionen in Werten außerhalb des Chip-Sektors aufgestockt. Zu diesen Zukäufen gehören laut den US-Medienberichten unter anderem Aktien des Zahlungsdienstleisters PayPal, der Biosupermarktkette Sprouts Farmers Market und des Tiergesundheitskonzerns Zoetis sowie Anteile an den staatlich geförderten US-Hypothekenfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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