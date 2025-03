Neuer Sommerflugplan: Zahl der Flüge in Frankfurt wächst

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen steigt im Sommer die Zahl der angebotenen Flüge. Im neuen Sommerflugplan sind nach aktuellem Stand mehr als 4.500 Verbindungen pro Woche geplant mit in Summe rund 829.000 Sitzplätzen, wie der Betreiber Fraport mitteilte. Das sind demnach etwa fünf Prozent mehr Sitzplätze als im Vorjahr. Das Rekordniveau von 2019 vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde aber verfehlt. Der Sommerflugplan tritt an diesem Sonntag (30. März) in Kraft und gilt bis 25. Oktober.

Wer­bung Wer­bung

Erreichbar sind vom größten deutschen Flughafen aus 275 Ziele in 91 Ländern. Unter den Verbindungen sind allein mehr als 1.000 Langstreckenflüge pro Woche. Die Airlines haben den Angaben zufolge europäische Routen ausgebaut, darunter nach Korsika, Griechenland und Finnland. Neue Ziele gebe es auch in Asien und Südamerika./als/DP/nas