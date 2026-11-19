Neuer Spitzenreiter

Im dritten Jahresviertel blieb keine Position unter den Top 10 im Portfolio des Starinvestors George Soros unangetastet. Drei Werte fliegen raus und es gibt einen neuen Spitzenreiter.

• Weitere Änderungen umfassen den Verkauf von Electronic Arts aufgrund eines Take-Private-Deals und die Eliminierung weiterer Positionen, was auf eine strategische Neuausrichtung des Fonds hindeutet.

• Es wurden neue Positionen bei Intel (mit 2.730.000 Aktien), Meta Platforms und Entergy aufgebaut, wodurch diese Unternehmen in die Top 10 des Portfolios aufgenommen wurden.

• Der Hedgefonds von George Soros hat im dritten Quartal 2026 bedeutende Umschichtungen vorgenommen, darunter den vollständigen Verkauf von Super Micro Computer und eine deutliche Reduzierung der Linde-Beteiligung.

Massive Zukäufe bei Intel sorgen für neuen Spitzenreiter

Linde-Beteiligung deutlich gekappt, Super Micro Computer komplett liquidiert

Meta Platforms und Entergy ebenso neu unter den Top 10

Der Hedgefonds des Starinvestors George Soros , "Soros Fund Management", hat sich im dritten Quartal 2026 einer spürbaren Umschichtung unterzogen, wie aus der am 13. November bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Pflichtmitteilung hervorgeht. So blieb keine Beteiligung unter den zehn Top-Positionen unangetastet. Während die Papiere von Super Micro Computer im Vorquartal noch unter den Bestwerten vertreten waren, wurde die Position im dritten Jahresviertel komplett liquidiert. Auch Electronic Arts ist nicht mehr vertreten, allerdings aufgrund eines Take-Private-Deals. Zudem trennte sich Soros von rund 70 Prozent seiner Linde-Aktien.

Auf der anderen Seite stockte der Starinvestor besonders bei Techwerten auf. Bei Intel wurde eine neue Position mit 2.730.000 Aktien eröffnet, was einen Wechsel an der Depotspitze bedeutete. Auch beim Facebook-Konzern Meta griff Soros beherzt zu. Darüber hinaus schaffte es Entergy in die Top 10.

Welche Werte nach dem umfangreichen Umbau die größten Positionen im Depot stellen, zeigt sich folgende Übersicht der zehn größten Aktien.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net



