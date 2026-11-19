Viel Bewegung im Depot: In diese Aktien hat George Soros im dritten Quartal 2026 investiert
Im dritten Jahresviertel blieb keine Position unter den Top 10 im Portfolio des Starinvestors George Soros unangetastet. Drei Werte fliegen raus und es gibt einen neuen Spitzenreiter.
Werte in diesem Artikel
- Massive Zukäufe bei Intel sorgen für neuen Spitzenreiter
- Linde-Beteiligung deutlich gekappt, Super Micro Computer komplett liquidiert
- Meta Platforms und Entergy ebenso neu unter den Top 10
Der Hedgefonds des Starinvestors George Soros, "Soros Fund Management", hat sich im dritten Quartal 2026 einer spürbaren Umschichtung unterzogen, wie aus der am 13. November bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Pflichtmitteilung hervorgeht. So blieb keine Beteiligung unter den zehn Top-Positionen unangetastet. Während die Papiere von Super Micro Computer im Vorquartal noch unter den Bestwerten vertreten waren, wurde die Position im dritten Jahresviertel komplett liquidiert. Auch Electronic Arts ist nicht mehr vertreten, allerdings aufgrund eines Take-Private-Deals. Zudem trennte sich Soros von rund 70 Prozent seiner Linde-Aktien.
Auf der anderen Seite stockte der Starinvestor besonders bei Techwerten auf. Bei Intel wurde eine neue Position mit 2.730.000 Aktien eröffnet, was einen Wechsel an der Depotspitze bedeutete. Auch beim Facebook-Konzern Meta griff Soros beherzt zu. Darüber hinaus schaffte es Entergy in die Top 10.
Welche Werte nach dem umfangreichen Umbau die größten Positionen im Depot stellen, zeigt sich folgende Übersicht der zehn größten Aktien.
Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
In den USA unterliegen Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar strengen Transparenzregeln: Sie müssen ihre Portfolios vierteljährlich mittels des 13F-Formulars bei der Börsenaufsicht SEC offenlegen. Auch Starinvestor George Soros ist hiervon betroffen, da sein Hedgefonds "Soros Fund Management" zuletzt Gelder im Volumen von rund 8,51 Milliarden US-Dollar verwaltete. Die aktuelle Meldung für das dritte Quartal 2026 verdeutlicht, dass Soros alles andere als untätig war. Im Gegenteil: Kaum eine Position blieb unberührt. Das folgende Ranking zeigt die zehn gewichtigsten Aktienpositionen von "Soros Fund Management" zum Stichtag 30. September 2026, sortiert nach ihrem prozentualen Depotanteil.
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: VCG/VCG via Getty Images
Platz 10: TKO GROUP
Eröffnet werden die Top 10 von dem Entertainment- und Sportkonzern TKO GROUP Holdings. Soros strich die Position um rund 15 Prozent (88.670 Aktien) zusammen. So rutschte die Beteiligung von Rang acht auf den zehnten Platz, zum Stichtag brachten es die 489.487 verbliebenen Papiere auf einen Gesamtwert von 87,97 Millionen US-Dollar (1,03 Prozent des Gesamtportfolios).
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 9: American Electric Power
Einen Platz nach oben kletterte die Beteiligung am Energiekonzern American Electric Power. Hier griff der Starinvestor im dritten Quartal 2026 nochmal zu und vergrößerte die bestehende Position um marginale 2.752 Aktien bzw. 0,36 Prozent. Damit umfasste das Paket zum Quartalsabschluss 770.752 Papiere mit einem Gegenwert von 91,44 Millionen US-Dollar und einer Depotquote von 1,07 Prozent.
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 8: Entergy Corp.
Rang acht sicherte sich ein Neuling unter den Top-Positionen: der Strom- und Gasversorger Entergy. Hier schoss George Soros im abgelaufenen Quartal 151.844 Aktien (16,61 Prozent) nach und vergrößerte seine Beteiligung auf 1.065.756 Anteilsscheine. Das Aktienpaket kam zum Stichtag am 30. September 2026 auf einen Wert von 105,79 Millionen US-Dollar und einem prozentualen Anteil von 1,24 Prozent am Portfolio.
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 7: Meta Platforms
Mit Meta Platforms folgt auf Platz sieben gleich der nächste Neuling unter den Top-Positionen. Die Beteiligung am Facebook-Konzern wuchs im dritten Jahresviertel 2026 um satte 595,74 Prozent (129.729 Aktien) auf nun 151.505 Papiere an. Mit einem Gesamtwert von 109,87 Millionen US-Dollar kam die Position zum Stichtag auf einen Depotanteil von 1,29 Prozent.
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: mundissima / Shutterstock.com
Platz 6: Apple
Eine Konstante im Portfolio von George Soros ist der iKonzern Apple - und das obwohl der Starinvestor im Berichtszeitraum 135.858 Anteilsscheine (25,66 Prozent) verkauft hat. Mit einem Wert von 131,10 Millionen US-Dollar reicht es für das 393.680 Aktien umfassende Paket weiterhin für einen prozentualen Anteil von 1,54 Prozent. Damit blieb Apple wie im Vorquartal auf Rang sechs der Top-Positionen.
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: r.classen / Shutterstock.com
Platz 5: NVIDIA
In der goldenen Mitte der zehn größten Aktienpositionen des Hedgefonds "Soros Fund Management" liegt der KI-Platzhirsch NVIDIA. Auch hier setzte der Starinvestor im vergangenen Jahresviertel den Rotstift an und kürzte sein Engagement um 19,33 Prozent (205.813 Papiere) zusammen. Die verbleibenden 858.822 Anteilsscheine kamen zum Quartalsabschluss auf einen Gesamtwert von 196,18 Millionen US-Dollar und eine Depotquote von 2,31 Prozent. Im Vorquartal belegte der Chip-Riese noch den vierten Platz im Ranking.
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: Below the Sky / Shutterstock.com
Platz 4: Alphabet A
Vom Treppchen flog derweil die Beteiligung an der Google-Mutter Alphabet. Dabei kaufte Soros 4.674 A-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel nach. Die nunmehr 600.960 im Depot enthaltenen Papiere kamen zum Stichtag am 30. September 2026 auf einen Gegenwert von 206,78 Millionen US-Dollar und einen Depotanteil von 2,43 Prozent. Das bedeutete Rang vier im Ranking.
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com
Platz 3: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
Von Platz zwei auf Rang drei rutschte der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC. Soros baute sein Engagement im Berichtszeitraum um 26.757 Aktien (5,12 Prozent) auf 548.915 Papiere aus. Damit kam die Position auf einen Gegenwert von 250,41 Millionen US-Dollar, gleichbedeutend mit einer Depotquote von 2,94 Prozent.
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com
Platz 2: Amazon
Die zuletzt unangefochtene Nummer eins im US-Aktienreich von "Soros Fund Management" gab im vergangenen Jahresviertel ihre Spitzenposition auf, für Amazon reichte es nur noch für die Silbermedaille. Grund dafür waren auch Verkäufe des Starinvestors, insgesamt 127.183 Papiere (10,76 Prozent) wurden im Berichtszeitraum abgestoßen. Die nun noch 1.055.346 umfassende Beteiligung kam zum Stichtag am 30. September 2026 auf einen Gegenwert von 262,94 Millionen US-Dollar und einen prozentualen Anteil von 3,09 Prozent.
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 1: Intel
Der neue Spitzenreiter im US-Aktiendepot von George Soros ist der Halbleiterhersteller Intel. Hier baute der Starinvestor seine zuvor kleine Position mit 2.830.000 neuen Aktien massiv aus. Das Paket kam damit zum Quartalsabschluss auf einen Gegenwert von 340,25 Millionen US-Dollar und eine Depotquote von 4,00 Prozent.
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: Lyao / Shutterstock.com
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: VCG/VCG via Getty Images