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Neuer Standort

Infineon-Aktie: Neuer Produktionsstandort in Thailand nimmt Betrieb auf

Infineon-Aktie: Neuer Produktionsstandort in Thailand nimmt Betrieb auf

Infineon hat im thailändischen Samut Prakan eine neue Fabrik für die Backend-Produktion von Halbleitern eröffnet.

Werte in diesem Artikel
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Der bayerische Halbleiterkonzern Infineon hat eine neue Fabrik im thailändischen Samut Prakan eröffnet. Derzeit sind an dem Standort südlich von Bangkok 350 Menschen beschäftigt, mit dem Hochlauf des ersten von fünf möglichen Modulen soll diese Zahl auf 1.000 steigen. Langfristig habe der Standort das Potenzial, der größte im Backend-Bereich bei Infineon zu werden, hieß es. Mit Backend bezeichnet man in der Halbleiterindustrie die Schritte, in denen die Wafer mit Chips unter anderem zerteilt, verarbeitet und getestet werden.

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Infineon baut Kapazitäten aus

Bisher hat Infineon einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in die Fabrik investiert. Sie ist der weltweit 13. Produktionsstandort der Neubiberger. Der Bau dauerte dem Unternehmen zufolge 14 Monate. Der Halbleiterkonzern baut seine Kapazitäten derzeit auf. Erst im Sommer hat er in Dresden eine neue Fabrik eröffnet.

NEUBIBERG/SAMUT PRAKAN (dpa-AFX)

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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