Neuer ukrainischer Botschafter Makeiev tritt offiziell sein Amt an

BERLIN (dpa-AFX) - Der bisherige ukrainische Regierungsbeauftragte für die Sanktionen gegen Russland, Oleksii Makeiev, tritt an diesem Montag offiziell sein Amt als neuer Botschafter seines Landes in Deutschland an. Gegen 16.00 Uhr will Makeiev Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin sein Beglaubigungsschreiben und das Abberufungsschreiben seines Vorgängers Andrij Melnyk überreichen. Erst nach diesem Zeremoniell ist der bisherige designierte Botschafter Makeiev formell im Amt.

Makeiev wird vor dem Schloss Bellevue zunächst mit kleinem militärischen Zeremoniell empfangen. Danach sieht das Protokoll vor, dass er sich in das Gästebuch des Amtssitzes des Bundespräsidenten einträgt. Nach der Übergabe des Beglaubigungsschreibens werden sich der neue Botschafter und Steinmeier zu einem ersten Gespräch zurückziehen. Zum Abschluss wird der Botschafter erneut mit kleinem militärischen Zeremoniell verabschiedet. Als Zeichen, dass Makeiev sein Amt jetzt rechtswirksam ausübt, wird die ukrainische Nationalflagge vor Schloss Bellevue gehisst.

Makeiev war am vergangenen Montag mit dem Auto aus der Ukraine in Berlin eingetroffen. Melnyk war zuvor nach fast acht Jahren als Botschafter in Deutschland in die Ukraine zurückgekehrt. Melnyk hatte sich in Deutschland mit einer für einen Diplomaten ungewöhnlich harten Gangart gegen die Bundesregierung einen Namen gemacht./bk/DP/he