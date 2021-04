Neuer US-Verteidigungsminister Lloyd Austin besucht Deutschland

Washington (Reuters) - Der neue US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird am Dienstag in Deutschland erwartet.

"Minister Austin wird sich mit seinen Amtskollegen und anderen hochrangigen Beamten treffen, um die Bedeutung der internationalen Verteidigungsbeziehungen zu diskutieren", hieß es in einer Erklärung des Pentagons in Washington am Donnerstag (Ortszeit). Austin wird sich in Berlin mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und dem außen- und sicherheitspolitischen Berater des Kanzleramtes, Jan Hecker, treffen. Bei dem Treffen dürfte es laut "Spiegel" vor allem um die Zukunft des Nato-Einsatzes in Afghanistan gehen. Das Pentagon bestätigte, dass sich der Minister mit seiner deutschen Amtskollegin auch über die Stationierung von US-Truppen in Deutschland austauschen wolle. Austin wird außerdem die US-Kommandozentrale für Europa in Stuttgart besuchen.

Das erste Ziel seiner Auslandsreise wird jedoch Israel sein, wo er sich mit führenden Regierungs- und Militärvertretern sowie Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treffen wird. Im Anschluss geht es nach Deutschland, danach nach Belgien, wo für Austin auch ein Besuch des Nato-Hauptquartiers in Brüssel geplant ist. Zum Abschluss wird der Minister nach Großbritannien reisen.