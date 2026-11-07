BVB-Aktie: Bayern und BVB weiter im Gleichschritt

Neuer verletzt

07.11.26 19:04 Uhr

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund marschieren weiter im Gleichschritt an der Spitze der Fußball-Bundesliga.

Die Münchner setzten sich am neunten Spieltag mit 2:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 durch, mussten aber die Verletzung von Torwart Manuel Neuer verkraften. Der BVB besiegte Aufsteiger SV Elversberg mit 2:1 (0:0).

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Die Titelfavoriten gehen nun punktgleich in die Länderspielpause. Beide haben 21 Punkte auf dem Konto, die Bayern stehen nur dank der klar besseren Tordifferenz auf Platz eins. Neuer Tabellendritter ist zumindest vorerst RB Leipzig dank des 5:2 (3:1) gegen den FC Augsburg. Eintracht Frankfurt musste sich bei Aufsteiger SC Paderborn mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

Neuer verletzt, Urbig eingewechselt

Joshua Kimmich (14. Minute) und Lennart Karl (57.) schossen die Tore für München. Der Mainzer Anschlusstreffer durch Phillip Tietz (90.+3) kam für die Hausherren zu spät.

Ein Auf und Ab erlebte Neuer: Der Torwart kürte sich mit 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Bundesliga-Spieler der Bayern, musste kurz vor dem Halbzeitpfiff aber verletzt ausgewechselt werden. Zuvor war er am rechten Fuß behandelt worden. Für ihn kam Jonas Urbig in der Mannschaft.

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In Dortmund hielten die Elversberger zwar gut mit, doch der BVB-Führungstreffer durch Felix Nmecha (55.) war verdient. Der Nationalspieler legte in der zweiten Hälfte mit dem zweiten Tor nach (71.). Nach dem Anschlusstreffer der Gäste durch Noel Futkeu (81.) geriet der Sieg der Schwarz-Gelben aber nochmal kurz in Gefahr.

Leipziger Tor-Gala

Die Leipziger Ezechiel Banzuzi (34.) und Christopher Nkunku (35.) drehten den frühen Rückstand durch Anton Kade (1.) für RB. David Raum (45.+1), Romulo (60.) und Christoph Baumgartner (66.) erhöhten. Augsburg kam nur noch zum 2:5-Ehrentreffer durch Uchenna Ogundu (90.+2).

Frankfurt enttäuschte in Paderborn. Dabei hatte Jonathan Burkardt (23.), der anders als Teamkollege Younes Ebnoutalib von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht zu den November-Länderspielen eingeladen wurde, die Eintracht in Führung gebracht. Doch Raphael Obermair (45.) glich noch vor dem Halbzeitpfiff aus und Marvin Pieringer (73.) drehte mit einem Elfmeter die Partie zunächst komplett. Die Frankfurter spielten in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte für Elias Baum (75.) mit einem Spieler weniger. In Unterzahl sicherte Burkardt (90.+3) mit seinem zweiten Tor den Hessen immerhin noch einen Punkt.

/jso/DP/mis

BERLIN (dpa-AFX)