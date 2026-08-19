Redcare Pharmacy: Stellvertretender Aufsichtsratschef wird neuer CEO - Aktie im Minus
Der Online-Apothekenbetreiber Redcare Pharmacy bekommt einen neuen Vorstandschef.
Werte in diesem Artikel
Peter Schmid von Linstow, derzeit stellvertretender Aufsichtsratschef des Unternehmens, soll das Amt zum 1. Oktober übernehmen, wie Redcare Pharmacy mitteilte. Dies habe das Kontrollgremium entschieden. Schmid von Linstow werde Nachfolger von Olaf Heinrich, der sein Amt als CEO nach drei Jahren aufgeben wolle.
Heinrich und der Aufsichtsrat seien gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass nun der richtige Zeitpunkt für die Übergabe der Führungsverantwortung gekommen sei, heißt es in der Mitteilung. Der Manager stehe dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung.
Schmid von Linstow ist seit April Mitglied im Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy und hat mehr als 20 Jahre Führungserfahrung bei digitalen Plattformen und Marktplätzen, darunter Visable, Parship, Ebay und Autoscout24.
Seine Bestellung wird einer außerordentlichen Hauptversammlung am 14. Oktober "zur Konsultation vorgelegt", wie es weiter heißt.
Die Redcare Pharmacy-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,85 Prozent auf 66,20 Euro nach.
DJG/rio/cbr
Dow Jones Newswires
Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)