Nordex-Aktie tiefrot: Nordex erhält Auftrag für Windturbinen über 50 MW aus Schottland

Der Octopus Renewables Infrastructure Trust (ORIT) hat den Windanlagenbauer Nordex mit der Lieferung von zwölf Turbinen des Typs N133 mit einer Gesamtleistung von rund 50 Megawatt (MW) für den Windpark "Cumberhead" beauftragt. Die Turbinen haben laut Mitteilung eine Leistung von jeweils 4,165 MW. Der Auftrag beinhaltet zudem die Wartung und Instandhaltung der Anlagen über 25 Jahre.

Der Windpark entsteht in der Grafschaft South Lanarkshire in Schottland. Die Infrastrukturarbeiten vor Ort haben bereits begonnen, bis Ende 2022 soll der Windpark vollständig in Betrieb gehen.

Via XETRA fallen Nordex-Papiere zeitweise um 4,81 Prozent ins Minus auf 14,84 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com