Neuer Zeitplan für Bahnsanierung Hamburg-Berlin im März

17.02.26 06:06 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Für Fahrgäste der Bahn zwischen Berlin und Hamburg bleibt noch einige Wochen unklar, wann die Umleitungen und Fahrzeitverlängerungen ein Ende haben werden. Die Bahn will am 13. März einen neuen Zeitplan für die Generalsanierung der Strecke vorlegen. Den eigentlich geplanten Fertigstellungstermin Ende April hat das Unternehmen wegen des harten Winters gekippt und erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben.

"Gemeinsam mit unseren Baupartnern setzen wir in den nächsten Wochen alles daran, den Rückstand so gut wie möglich aufzuholen", teilte die Bahn mit. Unterdessen kommt von Kundenseite deutliche Kritik: "Ein einziges Trauerspiel, das sich nicht mit Winter im Winter erklären lässt", heißt es vom Netzwerk Europäischer Eisenbahnen, das Güterzug-Konkurrenten der Bahn vertritt. Die Planung der Streckensanierungen der Bahn müsse insgesamt auf den Prüfstand./DP/zb