Neuerungen und Gesetze

Zum Jahresende läuft der Tankrabatt aus, und auch Anleger und Steuerzahler müssen im Dezember Fristen einhalten, die sich nicht verlängern lassen.

Tankrabatt auf Benzin und Diesel endet am 31. Dezember

Ab 9. Dezember haften Hersteller auch für fehlerhafte Software

Anleger mit mehreren Depots müssen bis 15. Dezember handeln

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Für Verbraucher in Deutschland konzentrieren sich die Änderungen im Dezember 2026 auf das Jahresende, denn am 31. Dezember laufen gleich mehrere Regelungen und Fristen aus. Schon vorher treten ein modernisiertes Produkthaftungsrecht und ein EU-Verbot für bestimmte KI-Anwendungen in Kraft, und die Bahn stellt ihren Fahrplan um.

Tankrabatt läuft aus, Spritpreisdeckel soll folgen

Am 31. Dezember endet die befristete Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel, die seit dem 1. Oktober gilt. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums sinken die Steuersätze um 14,04 Cent je Liter. Weil damit auch der Umsatzsteueranteil kleiner wird, summiert sich die Entlastung auf rund 17 Cent. Ob sie an der Zapfsäule vollständig ankommt, liegt laut Ministerium bei den Kraftstofflieferanten. Die Bundesregierung hatte die Senkung mit den gestiegenen Spritpreisen infolge des Iran-Konflikts begründet.

Anschließend will die Bundesregierung zum 1. Januar 2027 einen vorübergehenden Spritpreisdeckel einführen, der missbräuchliche Preisaufschläge an Tankstellen verhindern soll. Er ist zunächst auf drei Monate begrenzt. Wie die Preisobergrenze berechnet wird und wann sie konkret greift, ist noch offen.

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Neues Produkthaftungsrecht: Software zählt als Produkt

Am 9. Dezember tritt das modernisierte Produkthaftungsgesetz in Kraft. Es setzt eine EU-Richtlinie um und zählt erstmals ausdrücklich Software zu den Produkten, ausgenommen ist freie und quelloffene Software, die außerhalb einer Geschäftstätigkeit entsteht. Hersteller haften auch für Fehler, die durch Updates entstehen, und dafür, dass ein für die Sicherheit nötiges Update ausbleibt. Ersatzfähig ist künftig zudem die Vernichtung oder Beschädigung privat genutzter Daten. Für Geschädigte wird die Beweisführung leichter: Gerichte können anordnen, dass Beweismittel offengelegt werden. Wer sich dem widersetzt, riskiert, dass ein Produktfehler vermutet wird.

Auch der Kreis der Haftenden wächst. Sitzt der Hersteller außerhalb der EU, haften Importeure und Beauftragte. Fehlen auch diese, kann ein Fulfillmentdienstleister haften und unter bestimmten Voraussetzungen der Betreiber eines Onlinemarktplatzes wie Amazon. Das neue Recht gilt allerdings nur für Produkte, die ab dem 9. Dezember 2026 in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden. Für ältere Ware bleibt das bisherige Gesetz maßgeblich.

EU verbietet KI-Werkzeuge für sexualisierte Deepfakes

Ab dem 2. Dezember gilt in der EU ein neues Verbot in der KI-Verordnung. Untersagt sind dann KI-Anwendungen, mit denen sich missbräuchliche sexualisierte Deepfakes erstellen lassen, also täuschend echte Bilder, Videos oder Tonaufnahmen einer erkennbaren Person ohne deren Zustimmung. Ausdrücklich erfasst sind auch KI-generierte Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs. Das Verbot richtet sich damit nicht nur gegen die Tat, sondern gegen das Werkzeug selbst und nimmt die Anbieter solcher Anwendungen in die Pflicht. Durchsetzen soll es federführend das KI-Amt der EU.

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Fahrplanwechsel bei der Bahn am 13. Dezember

Am 13. Dezember tritt der Fahrplan 2027 der Deutschen Bahn in Kraft, die Preise bleiben nach Angaben des Konzerns stabil. Neu ist eine Sprinterlinie zwischen Hamburg und München mit drei Fahrten täglich je Richtung und Halt nur in Hannover und Nürnberg, die Fahrzeit sinkt um 20 Minuten auf 5 Stunden und 20 Minuten. Zwischen Berlin und Stuttgart fährt der Sprinter dreimal statt einmal täglich, zwischen Berlin und Hamburg gilt wieder der Halbstundentakt. Wegen Sanierungsarbeiten dauert die Fahrt zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin dagegen rund 80 Minuten länger.

Verlustbescheinigung: Frist für Anleger am 15. Dezember

Wer Depots bei mehreren Banken führt, muss bis zum 15. Dezember aktiv werden. Bis dahin muss der Antrag auf eine Verlustbescheinigung bei jeder Bank eingegangen sein, bei der im laufenden Jahr Verluste aufgelaufen sind. Nur mit dieser Bescheinigung lassen sich die Verluste in der Steuererklärung mit Gewinnen bei anderen Instituten verrechnen. Der Antrag ist unwiderruflich, die Bank setzt den Verlustverrechnungstopf danach auf null. Ohne Antrag gehen die Verluste nicht verloren, sie bleiben bei der Bank für künftige Gewinne stehen. Wer nur ein Depot hat, muss nichts tun.

Steuererklärung 2022: Letzte Chance bis 31. Dezember

Wer für 2022 nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet war, kann sie noch bis zum 31. Dezember 2026 freiwillig einreichen. Danach ist die vierjährige Festsetzungsfrist abgelaufen. Nach Angaben der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen muss die Erklärung bis dahin beim Finanzamt eingetroffen sein, sonst ist keine Erstattung mehr möglich. Verlängern lässt sich die Frist nicht. Wer für 2022 zur Abgabe verpflichtet war, kann sich auf diesen Termin dagegen nicht berufen.

Heizkosten: Alte Zähler müssen bis Jahresende raus

Für Vermieter endet am 31. Dezember eine Übergangsfrist der Heizkostenverordnung. Heizkostenverteiler sowie Wärme- und Warmwasserzähler, die sich nicht aus der Ferne ablesen lassen, müssen bis dahin nachgerüstet oder ausgetauscht sein. Ausnahmen gelten nur, wenn das technisch unmöglich ist oder unangemessenen Aufwand bedeuten würde. Fehlt die vorgeschriebene Technik danach weiterhin, dürfen Mieter ihren Anteil an den Heiz- und Warmwasserkosten um 3 Prozent kürzen. Ein weiteres Kürzungsrecht von 3 Prozent besteht, wenn bei fernablesbaren Geräten die monatliche Verbrauchsinformation ausbleibt.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

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