Verbraucher aufgepasst: Das ändert sich ab Oktober 2026 – Mehrere Neuregelungen mit klaren Stichtagen

Neuerungen und Gesetze

25.09.26 03:58 Uhr

Im Oktober 2026 ändert sich einiges für Verbraucher, Autofahrer und PC-Nutzer: von günstigerem Tanken bis zum Support-Ende für Office LTSC 2021.

• Neue EU-Vorgaben ab dem 10. Oktober beschränken PFHxA in Alltagsprodukten wie Textilien, Schuhen und Kosmetika, während Microsoft den Support für Office LTSC 2021 am 13. Oktober einstellt.

• Ab dem 1. Oktober können digitale Vorsorgevollmachten und Verfügungen im Zentralen Vorsorgeregister hinterlegt werden, um den Zugriff im Bedarfsfall zu erleichtern.

• Die Energiesteuer auf Benzin und Diesel wird ab Oktober bis Ende 2026 um 14 Cent pro Liter gesenkt, was zu einer Entlastung von rund 2,5 Milliarden Euro für Verbraucher und Wirtschaft führt.

•Energiesteuer auf Benzin und Diesel soll deutlich sinken

•Für bestimmte PFHxA-Stoffe gelten ab 10. Oktober strengere EU-Vorgaben

•Microsoft beendet am 13. Oktober den Support für Office LTSC 2021



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Steuerentlastung bei Benzin und Diesel ab Oktober

Zum 1. Oktober soll Autofahren zumindest an der Tankstelle steuerlich günstiger werden. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, die Energiesteuer auf Benzin und Diesel bis Ende 2026 um 14 Cent je Liter zu senken. Unter Einbeziehung der Umsatzsteuer entspricht das nach Angaben der Bundesregierung einer Steuerentlastung von rund 17 Cent je Liter. Insgesamt sollen Bürger und Wirtschaft um etwa 2,5 Milliarden Euro entlastet werden. Die Länder beteiligen sich über einen Umsatzsteuerfestbetrag mit 1,25 Milliarden Euro. Die Bundesregierung verweist zudem darauf, dass eine frühere Energiesteuersenkung im Mai und Juni dieses Jahres nach Einschätzung der Monopolkommission und des Bundeskartellamts weitgehend bei den Verbrauchern angekommen sei.

Vorsorgeverfügungen werden digital besser verfügbar

Auch bei Vorsorgeverfügungen gibt es ab dem 1. Oktober eine Änderung. Künftig können digitale Abschriften von Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Betreuungsverfügungen im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer hinterlegt werden. Dadurch können berechtigte Ärzte und Betreuungsgerichte im Bedarfsfall nicht mehr nur feststellen, dass eine Verfügung existiert, sondern auch auf deren Inhalt zugreifen. Der Bundesrat hatte den entsprechenden Änderungen im Juli zugestimmt. Die Vorschriften zum Vorsorgeregister treten zum 1. Oktober in Kraft.

Neue EU-Vorgaben für PFHxA in Alltagsprodukten

Ab dem 10. Oktober greifen zudem neue Vorgaben für bestimmte per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Die Verordnung (EU) 2024/2462 beschränkt Undecafluorhexansäure, kurz PFHxA, deren Salze und verwandte Stoffe. Betroffen sind unter den in der Verordnung festgelegten Voraussetzungen unter anderem Verbrauchertextilien, Schuhe, Lebensmittelkontaktmaterialien und Kosmetika. Die EU-Verordnung ändert dafür Anhang XVII der REACH-Verordnung.

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Microsoft beendet Support für Office LTSC 2021

Für Nutzer von Microsoft Office steht Mitte Oktober ebenfalls ein wichtiger Termin an. Microsoft beendet am 13. Oktober 2026 den Support für Office LTSC 2021. Betroffen sind unter anderem Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access und OneNote in den entsprechenden LTSC-2021-Versionen. Die Anwendungen funktionieren nach dem Stichtag zwar weiter, Microsoft stellt dafür jedoch keine Sicherheitsupdates, Fehlerbehebungen und technische Unterstützung mehr bereit. Das Unternehmen empfiehlt den Wechsel auf eine weiterhin unterstützte Lösung.

Hecken dürfen wieder stärker zurückgeschnitten werden

Mit dem Oktober endet außerdem die gesetzliche Schutzfrist für zahlreiche Gehölze. Nach § 39 Absatz 5 Bundesnaturschutzgesetz ist es grundsätzlich verboten, bestimmte Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze zwischen dem 1. März und dem 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. Schonende Form- und Pflegeschnitte bleiben innerhalb dieses Zeitraums zulässig. Ab dem 1. Oktober greift dieses zeitliche Verbot nicht mehr. Unabhängig davon bleiben die weiteren artenschutzrechtlichen Vorgaben bestehen.

Bahnreisende müssen mit Änderungen rechnen

Auch bei der Deutschen Bahn bringt der Oktober Neuerungen. Ein bereits im September schrittweise eingeführtes Alkoholverbot soll bis zum 15. Oktober auf insgesamt rund 5.400 Bahnhöfe ausgeweitet werden. Es umfasst auch die Bahnsteige, während Bahnhofsgastronomie ausgenommen bleibt und verschlossener Alkohol weiterhin mitgeführt werden darf. Zudem beginnen am 2. Oktober Sanierungsarbeiten auf der Strecke zwischen Lehrte und Berlin. Die abschnittsweisen Sperrungen sollen voraussichtlich bis zum 11. Dezember 2027 dauern. Für Fernverkehrszüge zwischen Berlin und Hannover können sich von Oktober bis Dezember 2026 Fahrzeitverlängerungen von bis zu 80 Minuten ergeben.

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Am 25. Oktober werden die Uhren zurückgestellt

Am letzten Sonntag im Oktober endet die Sommerzeit. In der Nacht zum 25. Oktober werden die Uhren in Deutschland um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Damit beginnt wieder die Normalzeit. Durch die Umstellung wird es morgens früher hell und abends entsprechend früher dunkel.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net