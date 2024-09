Neues Amazon-Logistikzentrum bei Rostock startet

DUMMERSTORF (dpa-AFX) - Der US-Handelsriese Amazon will Montag (7.10 Uhr) sein neues Großlager südlich von Rostock eröffnen. Bis zum Jahresende sollen laut Unternehmen über 500 Jobs geschaffen werden. Längerfristig sollen rund 1.000 Menschen am Standort arbeiten, was das Zentrum in Dummerstorf zu einem der größten Arbeitgeber in der Region machen würde. Bereits seit 2022 steht weithin sichtbar die Außenhülle unweit der Kreuzung der Autobahnen A19 und A20. Es ist laut Amazon neben den bereits bestehenden Verteilzentren in Rostock und Neubrandenburg mit insgesamt rund 200 Mitarbeitern der dritte Standort in MV./chh/DP/he