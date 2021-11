alstria-Aktie klettert vorbörslich: Brookfield will Büroimmobilienkonzern alstria Office übernehmen

Brookfield wolle für die Aktien, die noch nicht im Besitz der Gesellschaft sind, einen Preis von 19,50 Euro in bar zahlen, teilte alstria am Donnerstag in Hamburg mit. Das Angebot unterliege einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßten das Angebot und sind der Ansicht, dass ein Deal im Interesse des Unternehmens liegt. Voraussichtlich würden die Gremien das Angebot den Aktionären auch formell empfehlen. Bei 178 Millionen ausstehenden Aktien wird das Unternehmen in dem Angebot mit rund 3,4 Milliarden Euro bewertet. Die Aktie stieg vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate auf 20,20 Euro - Anleger wetteten damit auf ein noch höheres Angebot.

Bereits im Juli hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über ein Interesse Brookfields an alstria berichtet. alstria ist auf deutsche Büroimmobilien spezialisiert und hatte Ende September nach eigenen Angaben 111 Gebäude mit einem Gesamtwert von 4,7 Milliarden Euro im Portfolio.

