Neues Computerspiel

Das lange Warten für Fans der Videospielreihe GTA hat ein Ende: "Grand Theft Auto VI" kann nun auch in Deutschland gespielt werden.

Vorbesteller konnten sich die großen Dateien schon seit mehr als einer Woche herunterladen, um ab Mitternacht gleich loslegen zu können.

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Das vorherige Spiel der Serie erschien vor rund 13 Jahren, allein schon deshalb ist die Spannung groß. Von GTA 6 wird erwartet, dass es die größte Entertainment-Veröffentlichung werden könnte. Nach Schätzungen der Marktforschungsfirma Sensor Tower überschritt allein schon das Umsatzvolumen der Vorbestellungen die Marke von 1,5 Milliarden US-Dollar (aktuell knapp 1,4 Milliarden Euro).

Mit geschätzten Entwicklungskosten zwischen einer und zwei Milliarden Dollar dürfte GTA 6 auch das bisher teuerste Entertainment-Produkt sein.

Das Spiel ist zunächst nur auf Sonys Playstation-Konsolen und Microsofts Xbox verfügbar, die PC-Version soll später folgen. Spielekonsolen wie die Xbox Series X/S und Playstation 5 stiegen zuletzt im Preis, statt - wie bei den vorherigen Generationen üblich - über die Jahre günstiger zu werden.

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"Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Das Besondere an dem Game ist die enorme spielerische Freiheit: Die offene Spielwelt kann frei erkundet werden, abseits der Hauptmissionen gibt es zahlreiche Nebenaufgaben und Aktivitäten - von Sportarten wie Golf oder Tennis über Autorennen bis hin zu Freizeitbeschäftigungen. Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" ist eine fiktive Version der US-Küstenmetropole Miami.

GTA 6 lässt den Internet-Datenverkehr anschwellen

Der Frankfurter Internetknoten-Betreiber DE-CIX rechnet heute durch den offiziellen Start des Videospiels "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) mit einem erhöhten Datenverkehr. "Viele Spieler haben GTA VI bereits seit dem 10. November heruntergeladen", sagte der Chief Technology Officer von DE-CIX, Thomas King.

"Entscheidend wird sein, wie viele Downloads noch dazukommen, wie viele Fans bei Livestreams zusehen, und ob zum Start größere Updates anstehen." DE-CIX betreibt Europas größten Internetknoten in Frankfurt am Main, der auch weltweit zu den größten Datenaustauschpunkten gehört.

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GTA 6 ist ein Videospiel für die Konsolen Playstation 5 (PS5) und Xbox Series X/S (XSX). Es bietet Open-World-Erlebnisse, bei dem Spielerinnen und Spieler sich in einer Stadt frei bewegen können. Sie schlüpfen in die Rolle von Kleinkriminellen, die mit Diebstahl, Raub, Drogenhandel und allerhand mehr illegalem nach Geld und Ruhm streben. Geleitet werden sie durch eine Reihe an Aufgaben, sogenannte Quests.

Eine belastbare Prognose zu den Datenströmen im Tagesverlauf durch den offiziellen Start von GTA 6 sei nicht möglich, sagte King vom Internetknoten-Betreiber DE-CIX. "Beim Vorab-Download haben wir in Frankfurt bereits 22,30 Terabit pro Sekunde und weltweit 33,01 Terabit pro Sekunde gemessen." Generell sei der Datendurchsatz rund um den Launch von GTA 6 um ein Viertel höher gewesen als in einer normalen Woche zu Beginn des Jahres.

Zum Vergleich: Der weltweit höchste Datendurchsatz an allen DE-CIX Standorten im Jahr 2025 wurde am 9. Dezember mit einem Spitzenwert von 26,99 Terabit pro Sekunde (Tbit/s) erzielt. 26,99 Tbit/s entsprechen in etwa fünf Milliarden Smartphone-Fotos, die pro Sekunde versendet werden.

Die an der NASDAQ gelistete Take-Two-Aktie steigt nachbörslich zeitweise um 2,72 Prozent auf 222,50 Dollar.

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BERLIN (dpa-AFX)