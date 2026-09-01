DAX 25.855 -0,4%ESt50 6.355 -0,2%MSCI World 4.933 -0,7%Top 10 Crypto 9,99 -0,1%Nas 26.100 -1,0%Bitcoin 66.546 -0,5%Euro 1,1581 -0,1%Öl 94,9 +0,2%Gold 4.317 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Neues Gemini-Modell kommt

Alphabet-Aktie: Google DeepMind rüstet mit Coding-Modell gegen OpenAI und Anthropic auf

Alphabet-Aktie: Google DeepMind rüstet mit Coding-Modell gegen OpenAI und Anthropic auf

Google soll schon heute ein KI-Modell zeigen, das ausgerechnet dort ansetzt, wo der Rückstand auf die Konkurrenz zuletzt am größten war.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
291.20 EUR 2.00 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Google DeepMind bereitet ein neues Coding-Modell vor
  • Modell Gemini 3.8 Flash soll intern Claude Opus übertroffen haben
  • Start könnte schon heute erfolgen
Werbung

Der Alphabet-Konzern könnte einem Bericht von Dow Jones Newswires zufolge schon heute ein neues KI-Modell mit deutlich verbesserten Programmierfähigkeiten vorstellen und damit ausgerechnet in jenem Bereich nachlegen, in dem Googles Forschungsabteilung DeepMind zuletzt hinter die Konkurrenten OpenAIAnthropic Auf die Informationen reagiert die Alphabet-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel bereits mit Aufschlägen von zeitweise 0,59 Prozent auf 334 US-Dollar.

Skimaki soll Claude Opus im internen Test schlagen

Kern der Meldung ist ein interner Vergleichstest: Auf Googles eigener Entwicklerplattform Jetski sollen Ingenieure das neue Modell laut Wall Street Journal dem bisherigen Flaggschiff-Konkurrenten Claude Opus von Anthropic vorgezogen haben. Für Alphabet ist das strategisch bedeutsam, weil sich das automatisierte Programmieren durch KI-Agenten zum wichtigsten kommerziellen Anwendungsfall für generative KI entwickelt hat, wie Investing.com unter Berufung auf den Artikel des Wall Street Journal schreibt. Ein gelungener Start würde das Signal senden, dass Google die Lücke im Coding-Bereich schließen kann, statt wie zuletzt hinter den Wettbewerbern herzulaufen. Bestätigt ist der interne Vorzugstest allerdings nicht, öffentliche Benchmark-Ergebnisse zu dem Modell stehen noch aus.

Werbung

Rückstand nach Verzögerungen beim Flaggschiff-Modell

Der Vorstoß kommt nicht aus dem Nichts. Erst Mitte Juli hatte Google die Vorstellung seines größeren Flaggschiff-Modells Gemini 3.5 Pro um mehrere Monate verschoben, weil dessen Programmierfähigkeiten hinter den internen Erwartungen zurückblieben. Zeitgleich vollzog sich an der Spitze von DeepMind ein Wechsel: Mitgründer Demis Hassabis zog sich aus dem operativen Tagesgeschäft zurück, während sein Nachfolger Koray Kavukcuoglu, der die Modellentwicklung bereits zuvor gesteuert hatte, nach mehreren prominenten Abgängen aus der Forschungsabteilung auf ein höheres Tempo drängt. Ein rasch nachgereichtes, kleineres Modell passt in dieses Bild, denn es lässt sich schneller trainieren und anpassen als ein Flaggschiff.

Dritter Flash-Release binnen weniger Wochen

Tempo statt Größe ist bei der Flash-Reihe ohnehin das Prinzip. Erst Mitte August hatte Google nach eigenen Angaben im Unternehmensblog mit Gemini 3.7 Flash sein bis dahin leistungsfähigstes Modell für Programmieraufgaben und KI-Agenten vorgestellt, nur drei Wochen nach dem Vorgängermodell. Sollte Gemini 3.8 Flash tatsächlich schon jetzt folgen, wäre es die dritte Flash-Veröffentlichung binnen weniger Wochen. Weil sich kleinere Modelle mit deutlich weniger Rechenkapazität verändern lassen als das große Pro-Modell, kann Google mehrere Forschungsteams parallel daran arbeiten lassen. Das eigentliche Flaggschiff Gemini 4 befindet sich laut Investing.com aktuell im Post-Training, nachdem es in früheren Bewertungsphasen bereits eine starke Leistung gezeigt haben soll.

Ob Google die Veröffentlichung tatsächlich am Mittwoch bringt und ob öffentliche Benchmark-Tests den intern berichteten Vorsprung gegenüber Claude Opus bestätigen, ist der nächste konkrete Prüfstein für Anleger. Erst danach lässt sich einordnen, ob Skimaki der erhoffte Schritt zurück an die Spitze im Coding-Wettbewerb ist oder nur ein weiteres Zwischenmodell auf dem Weg zu Gemini 4.

Werbung

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Denis Linine / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images

Aktuelle Alphabet A (ex Google) Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netNeues Gemini-Modell kommtAlphabet-Aktie: Google DeepMind rüstet mit Coding-Modell gegen OpenAI und Anthropic auf
Société GénéraleWerbungTOP-News - Alphabet: Leichte Konsolidierung – So können sich risikofreudige Anleger jetzt positionieren!
finanzen.netBilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.netPayPal-Aktie hundertfach aufgestockt: Das Commerzbank-Depot im zweiten Quartal 2026
Werbung - Alphabet A (ex Google)-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netAktien von AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus: BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an
finanzen.netFervo Energy-Aktie zieht nach Rekord-Stromvertrag mit Alphabet-Tochter Google zweistellig an
Werbung

Alphabet A (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.08.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
23.07.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.