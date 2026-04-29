Neues Heizgesetz: Koalition vereinbart Mieter-Kostenbremse
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BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat sich bei der geplanten Reform des "Heizungsgesetzes" auf eine Kostenbremse für Mieter geeinigt. Demnach sollen Kostenrisiken zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden, wie die Spitzen der Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD der Deutschen Presse-Agentur mitteilten./hoe/DP/zb
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