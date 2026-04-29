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Neues Heizgesetz: Koalition vereinbart Mieter-Kostenbremse

30.04.26 06:05 Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat sich bei der geplanten Reform des "Heizungsgesetzes" auf eine Kostenbremse für Mieter geeinigt. Demnach sollen Kostenrisiken zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden, wie die Spitzen der Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD der Deutschen Presse-Agentur mitteilten./hoe/DP/zb

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28.04.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
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16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital

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