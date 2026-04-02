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Apple-Aktie: iPhone-Revolution - größte Änderung aller Zeiten könnte anstehen

07.04.26 03:54 Uhr
NASDAQ-Titel Apple-Aktie: iPhone-Revolution 2026 - Apples wohl größte Neuerung aller Zeiten | finanzen.net

Apple bereitet offenbar ein neues iPhone und iOS Update vor, das sowohl beim Design als auch beim Sprachassistenten für spürbare Veränderungen sorgen könnte.

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• Apple plant offenbar ein faltbares iPhone mit neuen Multitasking-Funktionen
• In iOS 27 könnte Siri künftig mehrere Befehle gleichzeitig verarbeiten
• Apple beendet womöglich die Partnerschaft mit ChatGPT

Das US-Technologieunternehmen Apple bringt jedes Jahr neue iPhone-Modelle auf den Markt - mal mit kleineren Verbesserungen, mal mit neuem Design. Das neue iPhone soll laut einem Experten große Veränderungen mit sich bringen.

Bloomberg-Experte: Bedeutendste iPhone-Überarbeitung steht bevor

Wie Bloombergs Mark Gurman, leitender Redakteur des Consumer-Technology-Teams und Apple-Chefkorrespondent, in seinem Newsletter "Power On" von Ende März berichtet, wird das geplante faltbare iPhone "die bedeutendste Überarbeitung in der Geschichte des iPhones" darstellen. Gurman betont dabei: "iPhone 4, iPhone 6 und iPhone X waren zweifellos ein großes Ereignis, aber dies ist ein völlig neues Design".

Faltbares Display für mehr Platz und Multitasking

Wie schon beim Samsung Galaxy Z Fold 7 soll sich das faltbare iPhone Berichten zufolge wie ein Buch aufklappen lassen und im aufgeklappten Zustand einen großzügigen Innenbildschirm bieten, der sich ideal für Videos, Spiele oder Multitasking eignet, so Gurman. Passend dazu soll iOS 27 speziell für das Gerät optimiert werden: Apps sollen sich nebeneinander öffnen lassen, und weitere iPad-ähnliche Multitasking-Funktionen sollen die Nutzung noch komfortabler machen, heißt es weiter.

iOS 27 im Fokus: Neue KI-Funktionen

Wie der Bloomberg-Experte Gurman bereits am 31. März 2026 via X (ehemals Twitter) mitteilte, testet Apple in iOS 27 offenbar eine Funktion, die es dem Sprachassistenten Siri ermöglichen soll, mehrere Befehle gleichzeitig auszuführen:

In einem früheren X Post Ende März erklärte Gurman, dass Apple plane, Siri mit iOS 27 deutlich zu erweitern. Demnach soll der Sprachassistent künftig beliebige KI-Dienste über Apps aus dem App Store nutzen können. Gleichzeitig wird laut Gurman die bisherige Exklusivpartnerschaft mit OpenAIs ChatGPT in Apple Intelligence und Siri beendet.

iPhone-Vorstellung voraussichtlich im September

Der Apple-Lieferkettenanalyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass das neue Design des iPhones insgesamt drei Kameras beinhalten werde - zwei auf der Rückseite und eine auf der Vorderseite. Zudem erwarte er anstelle der Face ID, einen Touch-ID-Power-Button. Das Vorstellungsdatum soll im September dieses Jahres liegen und der Preis des neuen Smartphones dürfte laut Schätzungen in den USA bei 1.999 US-Dollar oder darüber liegen.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, WaitForLight / Shutterstock.com

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