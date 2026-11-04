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"Neues Kapital"

Vonovia-Aktie: CFO Philip Grosse geht Ende 2027

Vonovia-Aktie: CFO Philip Grosse geht Ende 2027

Vonovia muss sich bis Ende 2027 einen neuen Finanzvorstand suchen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat sich CFO Philip Grosse entschlossen, seinen bis Ende 2027 laufenden CFO-Vertrag nicht zu verlängern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
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"Nach mehr als zehn Jahren als CFO börsennotierter Immobilienunternehmen ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, beruflich ein neues Kapitel zu beginnen", wird Grosse in der Pressemitteilung zu den ausführlichen Ergebnissen für das dritte Quartal zitiert.

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Vonovia ist laut Mitteilung "zuversichtlich, die Nachfolge in Kürze bekannt zu geben". Grosse werde einen reibungslosen Übergang an seinen Nachfolger sicherstellen.

Vonovia-CEO Luka Mucic sowie die Aufsichtsratsvorsitzende Clara Streit äußerten ihr Bedauern. "Philip und ich arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. Deshalb bedaure ich seine Entscheidung persönlich sehr", sagte Mucic. "Gleichzeitig respektiere ich seinen Wunsch, nach vielen Jahren als CFO beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Im Tradegate-Handel sinkt die Vonovia-Aktie zeitweise um 0,15 Prozent zu ihrem XETRA-Vortagsschluss.

DJG/uxd/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Vonovia

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Datum Rating Analyst
03.11.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
29.10.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.

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