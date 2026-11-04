Vonovia-Aktie: CFO Philip Grosse geht Ende 2027

"Neues Kapital"

04.11.26 07:29 Uhr

Vonovia muss sich bis Ende 2027 einen neuen Finanzvorstand suchen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat sich CFO Philip Grosse entschlossen, seinen bis Ende 2027 laufenden CFO-Vertrag nicht zu verlängern.

"Nach mehr als zehn Jahren als CFO börsennotierter Immobilienunternehmen ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, beruflich ein neues Kapitel zu beginnen", wird Grosse in der Pressemitteilung zu den ausführlichen Ergebnissen für das dritte Quartal zitiert.

Werbung

Vonovia ist laut Mitteilung "zuversichtlich, die Nachfolge in Kürze bekannt zu geben". Grosse werde einen reibungslosen Übergang an seinen Nachfolger sicherstellen.

Vonovia-CEO Luka Mucic sowie die Aufsichtsratsvorsitzende Clara Streit äußerten ihr Bedauern. "Philip und ich arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. Deshalb bedaure ich seine Entscheidung persönlich sehr", sagte Mucic. "Gleichzeitig respektiere ich seinen Wunsch, nach vielen Jahren als CFO beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Im Tradegate-Handel sinkt die Vonovia-Aktie zeitweise um 0,15 Prozent zu ihrem XETRA-Vortagsschluss.

DJG/uxd/cbr

DOW JONES