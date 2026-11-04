Vonovia-Aktie fester: CFO Philip Grosse geht Ende 2027 - Auf Kurs für Verkaufsziel bis Ende 2028

"Neues Kapital"

04.11.26 09:17 Uhr

Vonovia muss sich bis Ende 2027 einen neuen Finanzvorstand suchen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat sich CFO Philip Grosse entschlossen, seinen bis Ende 2027 laufenden CFO-Vertrag nicht zu verlängern.

"Nach mehr als zehn Jahren als CFO börsennotierter Immobilienunternehmen ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, beruflich ein neues Kapitel zu beginnen", wird Grosse in der Pressemitteilung zu den ausführlichen Ergebnissen für das dritte Quartal zitiert.

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Vonovia ist laut Mitteilung "zuversichtlich, die Nachfolge in Kürze bekannt zu geben". Grosse werde einen reibungslosen Übergang an seinen Nachfolger sicherstellen.

Vonovia-CEO Luka Mucic sowie die Aufsichtsratsvorsitzende Clara Streit äußerten ihr Bedauern. "Philip und ich arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. Deshalb bedaure ich seine Entscheidung persönlich sehr", sagte Mucic. "Gleichzeitig respektiere ich seinen Wunsch, nach vielen Jahren als CFO beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Vonovia kritisiert erneut Vergesellschaftungspläne für Wohnungen

Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hält die Vergesellschaftungspläne einer möglichen rot-grün-roten Regierungskoalition in Berlin weiterhin für untauglich bei der Bekämpfung der Wohnraumknappheit. Eine Vergesellschaftung schaffe keine einzige zusätzliche Wohnung, sagte Vonovia-Vorstandschef Luka Mucic bei der Vorstellung der Quartalszahlen in Bochum. "Schon allein die Debatte darüber schwächt das Vertrauen in Eigentum, Investitionen und in den Standort Deutschland insgesamt."

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Damit würden die Pläne der Linken auch den Wohlstand gefährden. Er verwies auf Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Dieser habe im Oktober auf dem Investitionsgipfel der Bundesregierung gesagt, dass der Schutz des Eigentums und das Vertrauen in den funktionierenden Markt das Fundament der marktwirtschaftlichen Ordnung seien.

"Mehr bauen und investieren"

"Mit den richtigen Standortbedingungen und privaten Investitionen können wir, da bin ich ganz zuversichtlich, auch die Probleme lösen, die die Debatte über Vergesellschaftung überhaupt erst ausgelöst haben", sagte Mucic weiter. In Deutschland fehlten rund 1,4 Millionen Wohnungen. "Viele Menschen suchen verzweifelt ein Zuhause und dieses Problem ist in der Tat echt. Aber dagegen hilft nur: Wir müssen mehr bauen und investieren."

In Berlin biete Vonovia Wohnungen für durchschnittlich 8,40 Euro pro Quadratmeter an. "Unsere Mieter in Berlin zahlen damit im Schnitt nur knapp über 500 Euro Kaltmiete. Auch bei einer Neuvermietung sind es durchschnittlich rund 670 Euro." Eine Vergesellschaftung verursache nicht nur hohe Kosten für die Übernahme der Wohnungen, denn danach müssen die Bestände auch dauerhaft instand gehalten und modernisiert werden. "Dafür braucht es Kapital, Personal und Erfahrung."

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Vonovia ist Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern. Das DAX-Unternehmen besitzt allein in Berlin zusammen mit der Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) gut 130.000 Wohnungen.

Kampf gegen "Mietabzocke"

In einem Sondierungspapier vor den inzwischen begonnenen Koalitionsverhandlungen hatten die Parteien Linke, Grüne und SPD unter anderem vereinbart, im Kampf gegen "Mietabzocke" etwa 160.000 Wohnungen aus dem Besitz von fünf Konzernen zu vergesellschaften. Eine solche Überführung in Gemeineigentum gegen Entschädigung, die im Grundgesetz vorgesehen ist, wäre in Deutschland bislang einmalig. Wirtschaftsverbände machen Front gegen die Pläne. Die schwarz-rote Bundesregierung will sie mit einem Gesetz stoppen.

Vonovia-CEO: Auf Kurs für Verkaufsziel von 5 Mrd EUR bis Ende 2028

Vonovia hat in den ersten neun Monaten Immobilien für 900 Millionen Euro verkauft und sieht sich damit auf Kurs für die bis Ende 2028 angepeilte Trennung von Assets in der Größenordnung von 5 Milliarden Euro, die der Konzern vorantreiben will, um die Verschuldung abzubauen.

"Die 900 Millionen Euro in den ersten drei Quartalen entsprechen ziemlich genau unseren Erwartungen", sagte CEO Luka Mucic in der Medientelefonkonferenz zu den detaillierten Neunmonatsergebnissen des Wohnimmobilienkonzerns im DAX. Der Transaktionsmarkt sei nicht einfacher geworden, aber Vonovia habe für dieses Jahr "keine wesentlich höheren Erwartungen" gehabt, weil das Unternehmen erst sein Portfolio für Verkaufsprozesse vorbereiten musste. "Da sind wir gut vorangekommen", so Mucic. "Aktuell sind wir auf Kurs und denken, dass wir unser Verkaufsprogramm bis 2028 erfolgreich durchs Ziel bringen können." Weiter sagte Mucic: "Wir haben momentan aktive laufende Prozesse im Umfang eines mittleren einstelligen Milliardenbetrags in Deutschland am Laufen." Daneben schaue sich der Konzern Opportunitäten für sein Geschäft in Schweden an.

Vonovia hatte im März angekündigt, den Schuldenabbau zu beschleunigen und deshalb bis Ende 2028 Assets in der Größenordung von 5 Milliarden Euro zu verkaufen. Dazu beitragen sollen gezielte Portfolioverkäufe im Noncore-Bereich und die Überprüfung der Minderheitsanteile, die Vonovia an Unternehmen im In- und Ausland hält. Mucic zufolge könnten davon rund 2 Milliarden Euro aus dem Verkauf von Non-Core-Immobilien stammen, 500 Millionen Euro aus nichtstrategischen Beteiligungen und eine gleich hohe Summe aus dem Verkauf von Kerngeschäft.

In den ersten neun Monaten 2026 entfielen von den rund 900 Millionen Euro rund 410 Millionen auf Non-Core-Verkäufe und 240 Millionen Euro auf Minderheitsbeteiligungen. Im Recurring Sales-Segment erzielte Vonovia weitere rund 220 Millionen Euro, weitere 20 Millionen Euro stammten aus Grundstücksverkäufen.

Der Wohnimmobilienkonzern leidet unter den seit Beginn des Nahostkonflikt deutlich schlechteren Finanzierungsbedingungen. CFO Philip Grosse zufolge haben die Zinsen sich um 150 Basispunkte erhöht seit Beginn des Iran-Kriegs, das habe den Vorsteuergewinn sowie den den Aktionären zuzurechnenden Gewinn belastet. Außerdem führe dies zu Zurückhaltung bei Immobilienkäufen, Verkaufsprozesse dauerten entsprechend länger. Im XETRA-Handel notiert die Vonovia-Aktie zeitweise 0,37 Prozent höher bei 16,37 Euro.

DOW JONES / dpa-AFX