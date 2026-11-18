Neues Krebsmedikament

GSK kann sein neues Lungenkrebsmedikament in den USA auf den Markt bringen.

Wie der britische Pharmakonzern mitteilte, hat er die Zulassung für das Medikament Neladalkib - auch bekannt unter dem Markennamen "Nelkarmi" - von der US-Arzneimittelbehörde FDA erhalten. Sie gilt für Patienten mit einer Art von lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, die zuvor bereits eine Behandlung erhalten haben.

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Dies ist die zweite Zulassung für GSK im Bereich Lungenkrebs in diesem Jahr. Zuvor hatten die US-Aufsichtsbehörden grünes Licht für die beiden am weitesten fortgeschrittene Produkte gegeben. Der Arzneimittelhersteller hatte diese im Rahmen seiner 10,6 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Biotech-Unternehmens Nuvalent erworben.

Nelkarmi ist eine einmal täglich einzunehmende Pille. Sie solle helfen, Behandlungsresistenzen sowie Krebserkrankungen, die in das Gehirn gestreut haben, zu bekämpfen, teilte das Unternehmen mit. GSK prüft das Mittel auch in einer späten Studie für ein früheres Stadium von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Zudem wird es für andere solide Tumore evaluiert.

Die GSK-Aktie notiert in London zeitweise 0,51 Prozent höher bei 18,79 GBP.

DJG/DJN/mgo/cbr

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