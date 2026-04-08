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Ballard Power-Aktie vor Rally? Wells Fargo signalisiert mit höherem Kursziel Optimismus

09.04.26 03:42 Uhr
Ballard Power-Aktie vor Comeback? Wells Fargo signalisiert Zuversicht für NASDAQ-Titel | finanzen.net

Analysten von Wells Fargo sehen Potenzial bei Ballard Power Systems und passen das Kursziel nach oben an - bleiben aber vorsichtig.

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• Ballard Power Systems entwickelt Brennstoffzellensysteme für eine nachhaltigere Energieversorgung
• Wells Fargo-Analysten haben das Kursziel für die Aktie angehoben
• Im vierten Quartal 2025 steigerte das Unternehmen den Umsatz und baute den Auftragsbestand weiter aus

Das kanadische Technologieunternehmen Ballard Power Systems entwickelt Brennstoffzellensysteme und treibt die Nutzung von Wasserstofftechnologien voran. Das Unternehmen fokussiert sich auf Anwendungen, die auf eine nachhaltigere Energieversorgung abzielen.

Analysten zeigen sich optimistisch

Laut Benzinga zeigen sich Analysten von Wells Fargo gegenüber der Aktie von Ballard Power Systems optimistisch: Die Analysten haben ihr Kursziel Ende März von 1,50 auf 2,00 US-Dollar angehoben haben. Ungeachtet dieser Anpassung bleibt die Einstufung jedoch weiterhin bei "Underweight".

Das aktualisierte Kursziel deutet jedoch daraufhin, dass die Aktie im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,6 US-Dollar (Schlusskurs: 08. April 2026) ein mögliches Abwärtspotential von 23 Prozent aufweist.

So bewegt sich die Ballard Power-Aktie

Insgesamt zeigt die Ballard Power-Aktie mit einem Zuschlag von 2,36 Prozent seit Jahresbeginn eine leicht positive Tendenz. Auf Drei-Monats-Sicht schlägt ein Minus von 4,06 Prozent zu Buche (Stand: Schlusskurse vom 08. April 2026). Über die vergangenen 52 Wochen hinweg schwankte die Aktie des kanadischen Technologieunternehmens zwischen einem Tief von 1,00 US-Dollar und einem Hoch von 4,10 US-Dollar. Vom Jahrestief bis zum Jahreshoch entspricht dies einem Anstieg von 310 Prozent.

Ballard Power Systems steigert Umsatz und Auftragseingang

Das Unternehmen veröffentlichte seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr am 12. März 2026: Im vierten Quartal 2025 erzielte Ballard Power Systems demnach einen Umsatz von 33,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 37 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Das Segment Heavy Duty Mobility erzielte 28,6 Millionen US-Dollar Umsatz, ein Plus von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was vor allem auf die starke Nachfrage im Bus- und Schienenverkehr zurückzuführen ist.

Die Bruttomarge stieg auf 17 Prozent, unterstützt durch Kostensenkungen und Restrukturierungen. Die Betriebsausgaben und Cash-Betriebskosten gingen um 49 Prozent bzw. 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, was auf die Restrukturierungsmaßnahmen zurückzuführen ist, heißt es weiter. Gleichzeitig stieg der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit deutlich von minus 24,4 Millionen auf 11,4 Millionen US-Dollar.

Außerdem geht aus den Unternehmensangaben hervor, dass der Auftragsbestand Ende 2025 bei 119,3 Millionen US-Dollar lag, getragen von starken Lieferungen und Neuaufträgen im Wert von 20,1 Millionen US-Dollar. Die Lieferungen im vierten Quartal 2025 stiegen im Jahresvergleich um 37 Prozent, wobei das Power Products Portfolio jetzt über 99 Prozent des Auftragsbestands ausmacht.

Ausblick für Ballard Power 2026

Laut Unternehmensangaben veröffentlicht Ballard Power Systems für das Jahr 2026 keine konkreten Prognosen zu Umsatz oder Nettogewinn. Grund dafür sei die noch frühe Entwicklungsphase des Marktes für Wasserstoff-Brennstoffzellen. Gleichzeitig erwartet das Unternehmen, dass der Umsatz im laufenden Jahr überwiegend im zweiten Halbjahr anfallen wird.

Svenja Polonyi, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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