DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin61.779 +0,9%Euro1,1509 -0,1%Öl100,4 -1,3%Gold5.116 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 TUI TUAG50 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- US-Börsen rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
QUALCOMM greift nach dem Milliardenmarkt Robotik - Kommt die Aktie jetzt auf die Beine? QUALCOMM greift nach dem Milliardenmarkt Robotik - Kommt die Aktie jetzt auf die Beine?
Bitcoin: VanEck warnt vor Bärenmarkt 2026 - Boden in Sicht? Bitcoin: VanEck warnt vor Bärenmarkt 2026 - Boden in Sicht?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Neues Kursziel

Tesla-Aktie: Bank of America nimmt Bewertung wieder auf - mit optimistischem Kursziel

13.03.26 03:07 Uhr
Tesla-Aktie an der NASDAQ im Blick: Bank of America meldet sich mit hohem Kursziel zurück | finanzen.net

Die Bank of America nimmt Bewertung von Tesla wieder auf - und sieht vor allem in einem Zukunftsmarkt großes Potenzial.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
40,82 EUR -1,17 EUR -2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
346,80 EUR -5,35 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Bank of America nimmt den US-Elektroautohersteller Tesla wieder ins Visier und gibt optimistisches Kursziel an
Autonomes Fahren und die Robotik stützen Teslas langfristige Wachstumsprognose und bieten großes Potenzial
• FSD, Optimus und die Energiesparte gelten als zentrale Wachstumstreiber

Wer­bung

Wie Investing unter Berufung auf eine Notiz der Bank of America vom 4. März 2026 berichtet, hat sie ihre Berichtserstattung über Tesla wieder aufgenommen - und gleich mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 460 US-Dollar versehen. Der Analyst Alexander Perry betonte demnach in der Notiz, dass Tesla das Potenzial habe, den Markt für Robotaxis und autonome Mobilität zu dominieren.

Wie sieht es bei der Tesla-Aktie aktuell aus?

Die Tesla-Aktie notiert aktuell bei 395,01 US-Dollar (Schlusskurs vom 12. März 2026). Mit einem von der Bank of America festgelegten Kursziel von 460 US-Dollar könnte der Wert in den kommenden Monaten um rund 16 Prozent steigen. Zum Vergleich: Am 16. Dezember 2025 markierte die Aktie mit 489,88 US-Dollar ihr Allzeithoch.

Robotaxis: Auf dem Weg in neue Städte

Im Januar 2026 startete Tesla erste Robotaxi-Fahrten ohne Sicherheitsmonitor in Austin, Texas, wie Elon Musk am 22. Januar 2026 auf X (ehemals Twitter) mitteilte. Nur wenige Wochen später folgte dort die nächste Meldung: Das erste Cybercab-Serienfahrzeug sei produziert worden.

Wer­bung

Dabei handelt es sich um ein Modell, dass ganz ohne Lenkrad und Pedale auskommt und dadurch komplett auf autonome Fahrsoftware angewiesen ist, berichtet Electrek. Nach allem, was derzeit an Daten und Informationen verfügbar ist, hat Tesla das autonome Fahren jedoch noch nicht vollständig gelöst, heißt es weiter.

Wer­bung

Robotaxis und FSD: Tesla Vorteil im autonomen Fahren

Laut Investing schätzt die Bank of America in der Notiz, dass Robotaxis rund 52 Prozent des Unternehmenswerts von Tesla ausmachen, da die Robotaxis bereits in San Francisco und Austin im Einsatz sind und für das erste Halbjahr 2026 noch sieben weitere Märkte geplant sein - ein Hinweis auf das enorme Potenzial dieser Technologie. Teslas Full-Self-Driving-Software (FSD) sei mit 1,1 Millionen Abonnenten bereits die führende Lösung für Verbraucher-Autonomie, und die Bank rechne damit, dass die Nutzung noch zulegen wird, sobald Tesla sein Angebot für höhere Autonomiestufen optimiert, heißt es weiter. Zudem gehe aus der Notiz hervor, dass Tesla auf einen reinen Kamera-Ansatz für autonomes Fahren setzt. Dies sei technisch anspruchsvoller, dafür aber deutlich kostengünstiger als die üblichen Multi-Sensor-Systeme der Konkurrenz. Analyst Alexander Perry sieht laut Notiz darin den Schlüssel für profitables Wachstum, berichtet Investing weiter.

Neue Wachstumsfelder: KI, Robotik und Energiespeicher

Nach Angaben von Investing sieht die Bank of America auch außerhalb des Autobereichs viel Potenzial: Besonders der humanoide Roboter Optimus, mit einem geschätzten Wert von über 30 Milliarden US-Dollar, sowie die Energiesparte, die auf rund 90 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, könnten Teslas Position bei Batterien für Privathaushalte und Großspeichern weiter stärken. Zusammengenommen untermauern diese Faktoren eine optimistische Prognose für das langfristige Wachstum des Unternehmens, heißt es weiter.

Tesla setzt eigenen Angaben zufolge auf KI und Robotik, um Autonomie großflächig auf Fahrzeuge, humanoide Roboter und weitere Anwendungen zu übertragen. Im Fokus steht dabei Optimus, ein zweibeiniger, autonomer Roboter, der unsichere, repetitive oder monotone Aufgaben übernehmen soll. Das Unternehmen hebt hervor, dass ein fortschrittlicher KI-Ansatz für Vision und Planung, unterstützt von leistungsfähiger Hardware, entscheidend ist, um sowohl autonomes Fahren als auch humanoide Robotik effizient umzusetzen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Bank of America und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank of America

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank of America

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lowe R Llaguno / Shutterstock.com, Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
12.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
18.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
18.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen