DAX 25.379 -1,0%ESt50 6.090 -1,9%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,75 -2,8%Nas 26.149 -2,1%Bitcoin 72.694 -2,9%Euro 1,1209 -0,2%Öl 111,3 +2,3%Gold 4.053 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Neues Prinzip

Mercedes-Benz-Aktie höher: Baukasten statt Plattformen - Mercedes will Kosten senken

Mercedes-Benz-Aktie höher: Baukasten statt Plattformen - Mercedes will Kosten senken

Der Autobauer Mercedes-Benz will die nächste Fahrzeug-Generation nach einem neuen Prinzip fertigen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.36 EUR 0.22 EUR 0.53 %
Charts | News | Analysen

Mercedes arbeitet an der Produktarchitektur der nächsten Modellgeneration, die in den 2030er-Jahren auf den Markt kommen wird, wie das "Handelsblatt" berichtet. Statt die Fahrzeuge wie bislang auf verschiedenen Produktionsplattformen zu bauen, will Mercedes künftig modularer fertigen.

Werbung

Der Konzern will dem Bericht zufolge auf ein Baukastenprinzip setzen, bei dem Front-, Heck-, Seiten- und Bodenteile in separate Module zerlegt und je nach Fahrzeuggröße entsprechend gefertigt werden können. Ein Sprecher von Mercedes-Benz sagte: "Wir arbeiten da an einem sehr ambitionierten Zukunftsplan." Nähere Angaben machte er nicht.

Durch die modulare und skalierbare Herangehensweise braucht es perspektivisch für verschiedene Fahrzeuggrößen keine unterschiedlichen Plattformen mehr. Daher spricht das Management bei der künftigen Autogeneration auch von Tech-Stacks. Der Konzern will so die Kosten drücken, die Effizienz steigern und die Produktion beschleunigen.

Mercedes orientiert sich damit etwa am US-Hersteller Tesla und an chinesischen Autobauern, die ähnliche Konzepte haben. Auch die Opel-Mutter Stellantis setzt auf eine Einheitsplattform, auf der Fahrzeuge verschiedener Größen und mit unterschiedlichen Antriebsarten gebaut werden können. Derzeit baut Mercedes Autos auf mehreren Plattformen.

Werbung

Via XETRA notierte die Mercedes-Benz-Aktie zuletzt 0,35 Prozent fester bei 41,185 Euro.

/ols/DP/he

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Vladi333 / Shutterstock.com

Aktuelle Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News

Werbung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.