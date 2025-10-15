DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.287 +0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,6%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.637 -1,0%Euro1,1628 +0,2%Öl62,27 ±-0,0%Gold4.188 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- DroneShield, Stellantis, CATL, Netflix im Fokus
Top News
Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030 Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030
DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende? DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Neues Produkt präsentiert

DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende?

15.10.25 08:05 Uhr
DroneShield-Aktie mit Kursrutsch trotz Top-News: Was steckt hinter DroneShields neuem Megaprojekt? | finanzen.net

Nach einer starken Rally seit Jahresbeginn verliert die DroneShield-Aktie deutlich. Gleichzeitig sorgt eine neue Softwareplattform für Aufsehen - kann sie die Trendwende bringen?

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
2,97 EUR -0,18 EUR -5,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield-Aktie verliert in fünf Tagen rund 22 Prozent
• Neue SaaS-Plattform "DroneSentry-C2 Enterprise" soll Drohnenabwehr national vernetzen
• Erster NATO-Kunde sichert Großauftrag, Umsatzanteil durch Software soll stark steigen

Wer­bung

Mit einem Abschlag von 9,57 Prozent auf 5,10 AUD hat sich die DroneShield-Aktie am Mittwoch an der australischen Börse in den Feierabend verabschiedet. Damit summiert sich der Verlust, den Anleger auf Sicht der letzten fünf Handelstage im Depot haben, auf rund 22 Prozent.

Grund zur Sorge oder Gewinnmitnahmen?

Bei der Frage, ob die jüngsten Verluste Teil einer dauerhaften Abwärtsbewegung sind, sind Marktbeobachter unentschlossen. Ein Blick auf die überaus positive Performance seit Jahresstart - immerhin hat die DroneShield-Aktie seit Januar mehr als 566 Prozent zulegen können - lässt aber eher darauf schließen, dass einige Anleger Gewinne mitnehmen. Das sehen auch die Analysten von Rask Media so, die zudem darauf verweisen, dass bei den Abschlägen die für Technologieaktien typische Volatilität nach bedeutenden Produktankündigungen eine Rolle spielen könnte. Denn die grundsätzlichen Geschäftsaussichten für DroneShield bleiben überaus positiv.

Revolution in der vernetzten Drohnenabwehr

Zur Wochenmitte hat der australische Dronenabwehrspezialist mit DroneSentry-C2 Enterprise (C2E) eine SaaS-Plattform vorgestellt, die das Potenzial hat, die Landschaft der Drohnenabwehr grundlegend zu verändern. Wie DroneShield in einer Pressemitteilung berichtet, ermöglicht die neue Software erstmals die zentrale Steuerung und Koordination nationaler, großflächig verteilter Drohnenabwehr-Operationen. Die Plattform vernetzt mehrere DroneSentry-Systeme an geografisch weit auseinanderliegenden Standorten wie Militärbasen, Flughäfen, kritischer Energieinfrastruktur oder Rechenzentren zu einem einheitlichen operativen Netzwerk.

Wer­bung

Erster Großkunde an strategischer NATO-Position

Besonders bemerkenswert ist der bereits gesicherte erste Großauftrag mit einem nicht namentlich genannten Bestandskunden an der östlichen NATO-Flanke in Europa, wo C2E Unternehmensangaben zufolge mehrere bereits installierte DroneSentry-Systeme zentral vernetzen wird.

Unternehmensführung optimistisch

Die Einführung von C2E markiert einen entscheidenden Schritt in DroneShields mehrstufiger SaaS-Strategie. Das Unternehmen plant, mittelfristig 30 bis 40 Prozent seines Umsatzes über Softwarelösungen zu erzielen. Diese Diversifizierung weg vom reinen Hardware-Geschäft soll stabilere Einnahmequellen schaffen und die Margen verbessern. Branchenexperten betrachten den Schritt als logische Weiterentwicklung angesichts zunehmender Bedrohungen durch Drohnen in militärischen und zivilen Kontexten weltweit.

"Mit der Weiterentwicklung der Drohnentechnologie rückt Software zunehmend in den Fokus, angefangen auf der eingebetteten Ebene (Optimierung der Fähigkeit jedes Geräts, Drohnen zu verfolgen und zu bekämpfen), über die Standortebene (Sensorfusion verschiedener Sensortypen und Zielübergabe) bis hin zur Unternehmensebene (Bedrohungserkennung an mehreren Standorten). C2E stellt den letzten Teil dieser Softwarestrategie dar. Zusammen bieten diese drei Ebenen den Kunden maximalen Mehrwert und tragen dazu bei, DroneShields Ziel zu erreichen, mittelfristig 30-40 % seines Umsatzes mit SaaS zu erzielen", wird Firmenchef Oleg Vornik in der zugehörigen Pressemitteilung zitiert.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung