DAX 25.465 -1,4%ESt50 6.320 -1,2%MSCI World 4.865 +0,5%Top 10 Crypto 8,31 -1,2%Nas 25.953 -0,6%Bitcoin 56.084 +0,2%Euro 1,1428 -0,1%Öl 74,1 +2,9%Gold 4.142 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Neues Rating

Daimler-Truck-Aktie: Analyst sieht riesiges Potenzial:- Aktie wird Top-Favorit

Daimler-Truck-Aktie: Analyst sieht riesiges Potenzial:- Aktie wird Top-Favorit

Barclays blickt deutlich optimistischer auf Daimler Truck und stuft die Aktie auf "Overweight" hoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
44.28 EUR 0.50 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 55 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Lage in der Lkw-Branche bessere sich, schrieb Erwann Dargorne am Dienstag. Er geht davon aus, dass die Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen. Dargornes Favorit im Aufschwung ist Daimler Truck, gefolgt von Traton und Volvo. Bei Daimler Truck mag er vor allem die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaroundstory in Europa. Die Bewertung habe immenses Nachholpotenzial.

Werbung

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com

Aktuelle Daimler Truck Aktie News

Werbung

Daimler Truck Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
19:21 Daimler Truck Overweight Barclays Capital
11:36 Daimler Truck Neutral UBS AG
03.07.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
01.07.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
26.06.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.