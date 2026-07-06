Daimler-Truck-Aktie: Analyst sieht riesiges Potenzial:- Aktie wird Top-Favorit
Barclays blickt deutlich optimistischer auf Daimler Truck und stuft die Aktie auf "Overweight" hoch.
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 55 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Lage in der Lkw-Branche bessere sich, schrieb Erwann Dargorne am Dienstag. Er geht davon aus, dass die Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen. Dargornes Favorit im Aufschwung ist Daimler Truck, gefolgt von Traton und Volvo. Bei Daimler Truck mag er vor allem die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaroundstory in Europa. Die Bewertung habe immenses Nachholpotenzial.
LONDON (dpa-AFX Broker)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19:21
|Daimler Truck Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.