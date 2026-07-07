Daimler Truck punktet beim Absatz - Barclays kürt Aktie zum Top-Favoriten - Aktie tiefer

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Daimler Truck hat im zweiten Quartal wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Barclays sieht den Konzern vor einem neuen Aufschwung.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im zweiten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Wie der DAX-Konzern am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen mitteilte, kletterte der weltweite Absatz um 8 Prozent auf 86.707 Fahrzeuge. Nach den ersten sechs Monaten des Jahres liegt das Unternehmen damit beim Gesamtabsatz fast wieder auf dem Vorjahresniveau. Besonders im Fokus stand der wichtige nordamerikanische Markt, auf dem Daimler Truck ebenfalls ein Plus von 8 Prozent verzeichnete. Dies ist ein deutliches Signal der Erholung, nachdem die im Frühjahr 2025 eingeführten Zölle von US-Präsident Donald Trump zwischenzeitlich für einen heftigen Einbruch bei den Bestellungen und Verkäufen gesorgt hatten. Auch bei der Marke Mercedes-Benz Trucks, die vor allem in Europa und Lateinamerika stark ist, lief es mit einem Plus von 10 Prozent rund. Einen Dämpfer gab es lediglich in der kleineren Bus-Sparte, die im Quartal ein Minus von 13 Prozent verbuchte. Dank der Erholung beim Absatz verliert die Daimler-Truck-Aktie im XETRA-Handel und notierte zeitweise 2,16 Prozent tiefer bei 42,96 Euro. Experten lassen sich davon jedoch nicht beirren. Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie von ""Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel kräftig von 45 auf 55 Euro angehoben. Analyst Erwann Dargorne betont, dass sich die Lage in der Lkw-Branche generell bessere, und er rechnet damit, dass Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow in den Jahren 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen werden. Daimler Truck ist dabei Dargornes klarer Favorit im anstehenden Aufschwung, noch vor den Konkurrenten Traton und Volvo. Der Analyst lobt vor allem die starke Marktstellung in Nordamerika sowie die Turnaround-Story in Europa und sieht bei der aktuellen Bewertung der Aktie ein immenses Nachholpotenzial.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX