Delivery Hero eröffnet neues Technologiezentrum in der Türkei - Delivery Hero-Aktie stabil

Damit sollen Digitalisierung und Innovationen vorangetrieben werden, um die Lieferkapazitäten zu erweitern, teilte der Berliner DAX -Konzern mit.

Das Zentrum soll Teil des globalen Tech-Teams von Delivery Hero sein und die bestehenden Tech-Hubs in Berlin, Dubai, Singapur, Buenos Aires und Seoul ergänzen. Mit dem neuen Tech-Hub erhöht sich die Zahl der konzerneigenen Tech-Hubs auf 15, die sich auf vier Kontinenten befinden.

Die bestehende türkische Technologieplattform und Expertise sollen in ein globales Setup integriert werden, wobei die lokalen Operationen weiterhin unter der Marke Yemeksepeti geführt werden.

"Die Eröffnung des Delivery Hero Tech-Hubs in Istanbul wird es ermöglichen, unsere globalen Innovationspläne zu beschleunigen, indem wir die pulsierende Tech-Szene und den großen Pool an Tech-Talenten in der Türkei für uns nutzen", sagte Delivery-Hero-CTO Christian Hardenberg.

