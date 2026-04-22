Fraport-Aktie im Fokus: Erste Passagiere erreichen Frankfurts neues Terminal 3
Am neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens sind erstmals Passagiere eines Linienflugs abgefertigt worden.
Werte in diesem Artikel
Als Erstes landete am frühen Morgen ein Jet der Gesellschaft China Southern Airlines aus Shenyang, wie der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte.
Die chinesische Gesellschaft gehört zu den 57 Airlines, die bis zum Sommer in das neue Terminal 3 am größten deutschen Flughafen umziehen sollen. Bislang waren sie im Terminal 2 beheimatet, das geschlossen und saniert werden soll.
Das neue Gebäude war nach mehr als zehn Jahren Bauzeit am Mittwoch mit einem Festakt offiziell eröffnet worden. Das vier Milliarden Euro teure Terminal bietet in der ersten Ausbaustufe eine Abfertigungskapazität von rund 19 Millionen Passagieren und kann mit einem vierten Flugsteig auf 25 Millionen erweitert werden. Es stellt die Endstufe des genehmigten Ausbaus am Flughafen Frankfurt dar.
/wem/DP/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Fraport News
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com