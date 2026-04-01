DAX24.031 +1,2%Est505.973 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5900 +1,2%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.338 -0,1%Euro1,1800 +0,4%Öl97,59 -0,4%Gold4.790 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX um 24.000 Punkte -- Dow im Plus erwartet -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- JP Morgan, Citi, Intel, Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Kryptos, Oracle im Fokus
Top News
UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist
Pivotal-Point Nachverfolgung Lindblad Expeditions Holdings (LIND): Rekordnachfrage nach Luxus-Abenteuern - National Geographic Partner auf Wachstumskurs! Pivotal-Point Nachverfolgung Lindblad Expeditions Holdings (LIND): Rekordnachfrage nach Luxus-Abenteuern - National Geographic Partner auf Wachstumskurs!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Neues Zentrum in Berlin unterstützt Ukrainer bei Rückkehr

14.04.26 14:29 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer neuen Anlaufstelle in Berlin will die ukrainische Regierung künftig ihre Landsleute bei der Rückkehr unterstützen. Der sogenannte Unity Hub soll Ukrainerinnen und Ukrainern außerdem helfen, die Verbindung in ihr Heimatland zu halten. Das Zentrum ist das erste seiner Art in Europa und soll am Mittwoch für das Publikum öffnen. In Tschechien und Schweden sollten weitere Zentren folgen, sagte der ukrainische Sozialminister Denys Uljutin.

In Deutschland leben mehr als eine Milliion Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind. In dem Zentrum können sie sich zum Beispiel Ausweisdokumente ausfertigen oder sich beraten lassen zur Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen in Deutschland und der Ukraine. Wer in die Ukraine zurückkehren will, bekommt Hilfe bei der Suche nach Arbeit und Wohnung. Auch Ukrainer, die in ihrem Heimatland Unternehmen gründen wollen, erhalten Unterstützung. Neben ukrainischen Nichtregierungsorganisationen ist zum Beispiel das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR vertreten.

Aufnahme in EU erfolgt nach Massenzustromrichtlinie

Die Bundesregierung unterstützt das neue Zentrum, indem sie die Miete für die weitläufigen Räumlichkeiten in Berlin-Mitte übernimmt.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine finden in der Europäischen Union nach der sogenannten Massenzustromrichtlinie Aufnahme. Zuletzt ist sie im vergangenen Juli verlängert worden - bis zum 4. März 2027. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, man gehe von einer weiteren Verlängerung aus./hrz/DP/nas