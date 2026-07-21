Commerzbank-Aktie legt zu: Bank triumphiert bei den FINANCE Awards 2026
Beim FINANCE Award 2026 feiert die Commerzbank neun erste Plätze, doch für die Aktie zählt derzeit vor allem etwas anderes.
Werte in diesem Artikel
- Commerzbank beste Bank im deutschen Firmenkundengeschäft 2026
- Neun erste Plätze beim FINANCE Award
- Commerzbank-Aktie kann am Mittwoch zulegen
Commerzbank-Aktie im Blick
Die Commerzbank darf sich über einen Prestigeerfolg freuen: Bei den FINANCE Awards 2026 wurde das Frankfurter Geldhaus als beste Bank im deutschen Firmenkundengeschäft ausgezeichnet. An der Börse ist die Stimmung ohnehin gut, die Commerzbank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 2,20 Prozent auf 38,58 Euro.
Commerzbank feiert neun erste Plätze bei den FINANCE Awards
Der Erfolg fällt deutlich aus. Neben dem Spitzenplatz im Firmenkundengeschäft wurde die Commerzbank auch als beste Mittelstandsbank sowie für das beste Servicelevel ausgezeichnet. Grundlage der Auszeichnung ist eine Befragung von Finanzentscheidern in Unternehmen. Insgesamt kam das Institut nach eigenen Angaben auf neun erste Plätze, etwa in Kategorien wie Kreditvergabe, Cash Management und Digitalisierung. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Michael Kotzbauer wertete die Auszeichnungen als große Anerkennung und dankte den Firmenkunden für ihr Vertrauen.
Für den Kurs zählt vor allem UniCredit
So erfreulich der Award für das Image ist, ein starker Kurstreiber ist eine Branchenauszeichnung in aller Regel nicht. Für die Anleger zählt derzeit vor allem anderes: Der Übernahmeversuch von Großaktionär UniCredit, dessen Angebot Anfang Juli nur eine Minderheit der Aktionäre annahm, ist vorerst gescheitert. Zugleich hat die Commerzbank ihre Gewinnprognose angehoben und setzt auf ihre Eigenständigkeitsstrategie. Vor diesem Hintergrund befindet sich die Aktie seit Wochen im Aufwärtstrend.
Nächster Test sind die Quartalszahlen
Den nächsten handfesten Prüfstein liefert der 6. August, wenn die Commerzbank ihre Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorlegt. Dann wird sich zeigen, ob das operative Geschäft die zuletzt gestiegenen Erwartungen und die angehobene Prognose einlösen kann. Die Auszeichnung im Firmenkundengeschäft ist dafür ein gutes Aushängeschild, den Beweis am Zahlenwerk muss die Bank aber erst noch antreten.
Julia Walter, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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Bildquellen: Commerzbank AG, 360b / Shutterstock.com
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|Datum
|Rating
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|17.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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