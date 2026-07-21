Commerzbank-Aktie legt zu: Bank triumphiert bei den FINANCE Awards 2026

Neun erste Plätze

22.07.26 15:36 Uhr

Beim FINANCE Award 2026 feiert die Commerzbank neun erste Plätze, doch für die Aktie zählt derzeit vor allem etwas anderes.

• Der zukünftige Kurs hängt von den Quartalszahlen am 6. August ab, die zeigen sollen, ob die Bank die gestiegenen Erwartungen erfüllen kann, während die Eigenständigkeit und die Ablehnung des UniCredit-Angebots die Aktie aktuell stützen.

• Die Aktie der Commerzbank stieg im Handel zeitweise um 2,07 % auf 38,53 Euro, wobei die positiven Auszeichnungen das Image stärken, aber keinen direkten Kurstreiber darstellen.

• Die Commerzbank wurde bei den FINANCE Awards 2026 als beste Bank im deutschen Firmenkundengeschäft ausgezeichnet und erreichte insgesamt neun erste Plätze in Kategorien wie Mittelstandsbank, Servicelevel, Kreditvergabe und Digitalisierung.

Commerzbank beste Bank im deutschen Firmenkundengeschäft 2026

Neun erste Plätze beim FINANCE Award

Commerzbank-Aktie kann am Mittwoch zulegen

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Commerzbank-Aktie im Blick

Die Commerzbank darf sich über einen Prestigeerfolg freuen: Bei den FINANCE Awards 2026 wurde das Frankfurter Geldhaus als beste Bank im deutschen Firmenkundengeschäft ausgezeichnet. An der Börse ist die Stimmung ohnehin gut, die Commerzbank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 2,20 Prozent auf 38,58 Euro.

Commerzbank feiert neun erste Plätze bei den FINANCE Awards

Der Erfolg fällt deutlich aus. Neben dem Spitzenplatz im Firmenkundengeschäft wurde die Commerzbank auch als beste Mittelstandsbank sowie für das beste Servicelevel ausgezeichnet. Grundlage der Auszeichnung ist eine Befragung von Finanzentscheidern in Unternehmen. Insgesamt kam das Institut nach eigenen Angaben auf neun erste Plätze, etwa in Kategorien wie Kreditvergabe, Cash Management und Digitalisierung. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Michael Kotzbauer wertete die Auszeichnungen als große Anerkennung und dankte den Firmenkunden für ihr Vertrauen.

Für den Kurs zählt vor allem UniCredit

So erfreulich der Award für das Image ist, ein starker Kurstreiber ist eine Branchenauszeichnung in aller Regel nicht. Für die Anleger zählt derzeit vor allem anderes: Der Übernahmeversuch von Großaktionär UniCredit, dessen Angebot Anfang Juli nur eine Minderheit der Aktionäre annahm, ist vorerst gescheitert. Zugleich hat die Commerzbank ihre Gewinnprognose angehoben und setzt auf ihre Eigenständigkeitsstrategie. Vor diesem Hintergrund befindet sich die Aktie seit Wochen im Aufwärtstrend.

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Nächster Test sind die Quartalszahlen

Den nächsten handfesten Prüfstein liefert der 6. August, wenn die Commerzbank ihre Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorlegt. Dann wird sich zeigen, ob das operative Geschäft die zuletzt gestiegenen Erwartungen und die angehobene Prognose einlösen kann. Die Auszeichnung im Firmenkundengeschäft ist dafür ein gutes Aushängeschild, den Beweis am Zahlenwerk muss die Bank aber erst noch antreten.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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