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Neun Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

30.04.26 16:06 Uhr

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben neun Menschen getötet worden. Bei den Angriffen auf verschiedene Orte im Süden des Landes nahe der Stadt Nabatija seien zudem 23 Menschen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Unter den Getöteten seien auch zwei Minderjährige und mindestens vier Frauen gewesen. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie prüfe die Angaben.

In einer Erklärung der israelischen Armee hieß es am Nachmittag, sie habe militärische Anlagen der Hisbollah im Südlibanon ins Visier genommen. Die vom Iran unterstützte Miliz habe diese Einrichtungen genutzt, um Angriffe auf den Staat Israel sowie israelische Soldaten zu verüben.

Auch Hisbollah greift wieder an

Die israelische Armee teilte weiterhin mit, sie habe im Laufe des Tages mehrfach Abwehrraketen in Richtung "verdächtiger Flugobjekte" abgefeuert, die nach Israel gedrungen bzw. in der Nähe israelischer Soldaten im Südlibanon identifiziert worden seien. In Nordisrael gab es Raketenalarm.

Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe auf israelische Stellungen im Libanon für sich. Dabei seien unter anderem Panzer und Drohnen angegriffen worden.

Im Zuge des Iran-Kriegs war auch der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon erneut eskaliert. Nach mehreren Wochen des Kriegs schlossen Israel und die libanesische Regierung, die selbst keine Kriegspartei ist, eine Waffenruhe. Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israels Armee sowie der Hisbollah gehen jedoch weiter. Auch israelische Truppen sind weiterhin im Südlibanon stationiert./arj/DP/he