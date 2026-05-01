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Neun Verletzte in Belgorod nach ukrainischem Drohnenangriff

15.05.26 21:56 Uhr

BELGOROD (dpa-AFX) - Neun Menschen sind im westrussischen Belgorod nach Behördenangaben durch den Einschlag einer ukrainischen Drohne in einem Wohnhaus verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein dreijähriges Mädchen, teilte der Krisenstab der Region bei Telegram mit. Den vom Stab veröffentlichten Bildern zufolge wurde ein zehnstöckiger Wohnblock getroffen, die Fassade und etliche Balkons beschädigt.

Russland, das vor mehr als vier Jahren die Ukraine überfallen und Teile des Landes besetzt hat, überzieht den Nachbarn systematisch mit Angriffen aus der Luft. Bei der Abwehr der Invasion beschießt aber auch die Ukraine russisches Gebiet zunehmend stärker mit Drohnen. Belgorod ist eine der am stärksten vom Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Städte in Russland./bal/DP/he