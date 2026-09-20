Neuphoria Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

20.09.26 06:35 Uhr

Neuphoria Therapeutics hat am 18.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,060 USD gegenüber -0,230 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,17 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 92,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,65 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net