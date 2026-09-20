Neuphoria Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Neuphoria Therapeutics hat am 18.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,060 USD gegenüber -0,230 USD im Vorjahr verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,17 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 92,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,65 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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