ProSiebenSat.1-Aktie: Stellenabbau bei ProSiebenSat.1 laut CEO deutlich größer als bei vorherigen Runden

Heute im Fokus

Shell kündigt höhere Dividende und weitere Aktienrückkäufe an. Heidelberger Druck mit vorsichtigem Ausblick. TUI Deutschland zeigt sich zufrieden mit Sommersaison. Airbus erwartet noch stärkere Nachfrage nach sparsameren Jets. Wacker Neuson will profitabler werden. Verkehr am Flughafen Frankfurt erholt sich im Mai weiter.