Neural Pocket legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Neural Pocket stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,910 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 77,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 822,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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