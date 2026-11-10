Neural Pocket legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

10.11.26 06:35 Uhr

Neural Pocket stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,910 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 77,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 822,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net