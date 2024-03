Neurofinance - Anlegerfehler vermeiden & Trends richtig einordnen

Werbung







Börse ist zu 90% Psychologie – wusste schon André Kostolany. Obwohl Emotionen an den Kapitalmärkten oft kein guter Ratgeber sind, lassen wir uns nur allzu oft von unseren Gefühlen leiten. Laufen dann der Masse hinterher, verfallen in Gier oder Panik. Diese Verhaltens- bzw. Marktanomalien sind mit den Erkenntnissen der Neurofinanz effektiv nutzbar. Wer das erkennt und aktiv nutzt, kann seine Anlagechancen langfristig steigern. Im Special Webinar führt unser Gast Nikolas Kreuz, CEO von INVIOS durch einen fundierten und kurzweiligen Vortrag zum Thema Behavioural Finance. Sie erhalten konkretes Praxiswissen und können damit typische Anlagefehler vermeiden. Seien Sie live dabei und stellen Sie Ihre Fragen an den Referenten. Gleich hier kostenfrei anmelden.

NEU: Jetzt auch im Live-Stream ohne Anmeldung (ohne Chat) ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten