Neuseeland plant für 2021 quarantänefreie Einreisen aus Australien

Heute im Fokus

DAX beginnt Handelswoche im Plus -- Asiens Börsen ohne gemeinsame Richtung -- CureVac mit Impfstoff-Studie -- Harter Lockdown steht bevor -- Impfungen in USA ab heute -- VW, CIMIC, QIAGEN im Fokus

Novartis verfehlt in Corona-Studie mit Ruxolitinib gesteckte Ziele. Impfstoff von BioNTech und Pfizer erhält Notfallzulassung in den USA. Varta soll für 2021 Dividende zahlen. Trotz 'Fristende': Gespräche über Brexit-Handelspakt gehen weiter. Milliardenübernahme: AstraZeneca will Alexion kaufen.