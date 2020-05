Neustart für Ihr Geld

Liebe Leser von Feingold Research, in unserem Videonewsletter haben wir uns zuletzt am Freitag ausführlich mit Öl beschäftigt. Ab Montag gibt es dazu die genialen Memory-Expresse für alle, die längerfristig ohne Stress 10-12% Rendite p.a anpeilen. Das geht “dank” des Corona-Crash und wir zeigen wie mit Papieren bspw. auf Lufthansa, Daimler oder EuroStoxx und DIVDAX. Wir nutzen dazu Produkte, die man auch vom Schalter bei der Sparkasse kennt, nur nutzen wir sie so, dass sie ein zehnfaches an Rendite ermöglichen im Vergleich zu dem, was die Sparkasse bietet. Memory-Anleihen sind nämlich sehr intelligente Produkte. Vermögensverwalter nutzen sie. Man muss sie aber dann kaufen, wenn sie billig sind. Nicht dann, wenn die Sparkasse sie “vertreibt und verkauft”.

Wir werden an diesem Börsentag grobe Fehler mit Euch ausmerzen und Euer Trading ganzheitlich aufstellen. Und bitte – wer in Öl handelt – bitte achtet kommende Woche auf die Rolle. Wir sind im Super-Contango! Das macht es sehr kompliziert mit der Volatilität im Gepäck, deshalb erklären wir es täglich.