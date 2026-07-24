Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Hannover Rück-Aktie
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain hat eine ausführliche Untersuchung des Hannover Rück-Papiers durchgeführt.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Hannover Rück angesichts der am 12. August anstehenden Quartalszahlen auf "Negative Catalyst Watch" gesetzt". Das Anlageurteil wurde auf Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die schwachen Umsatztrends aus dem ersten Quartal dürften sich fortgesetzt haben und dies sei in den durchschnittlichen Analystenschätzungen noch nicht berücksichtigt, schrieb Kamran M Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Hannover Rück-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 13:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 257,80 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 4,73 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.445 Hannover Rück-Aktien. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 1,7 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Hannover Rück
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Hannover Rück Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:06
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.