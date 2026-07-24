DAX 25.342 -0,1%ESt50 6.263 -0,3%MSCI World 4.796 +0,1%Top 10 Crypto 8,35 -0,3%Nas 24.932 -0,2%Bitcoin 55.814 -0,4%Euro 1,1368 -0,0%Öl 86,2 -2,5%Gold 4.034 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktie im Blick

Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Hannover Rück-Aktie

Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Hannover Rück-Aktie

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain hat eine ausführliche Untersuchung des Hannover Rück-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
257.00 EUR 1.40 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Hannover Rück angesichts der am 12. August anstehenden Quartalszahlen auf "Negative Catalyst Watch" gesetzt". Das Anlageurteil wurde auf Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die schwachen Umsatztrends aus dem ersten Quartal dürften sich fortgesetzt haben und dies sei in den durchschnittlichen Analystenschätzungen noch nicht berücksichtigt, schrieb Kamran M Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Hannover Rück-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 13:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 257,80 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 4,73 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.445 Hannover Rück-Aktien. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 1,7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Aktuelle Hannover Rück Aktie News

Werbung

Hannover Rück Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:06 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.