Neutral-Analyse: UBS AG bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
UBS AG-Analyst Cristian Nedelcu hat eine ausführliche Untersuchung des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durchgeführt.
Werte in diesem Artikel
Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal positiv überrascht, schrieb Cristian Nedelcu in einer Reaktion am Mittwoch. Das angehobene Ebit-Jahresziel erscheine vor diesem Hintergrund konservativ - die Konsensschätzungen könnten steigen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 55,52 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 17,15 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 432.740 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 23,9 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 05.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Aktuelle DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News
DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|10:21
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|08:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.