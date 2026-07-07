Neutral-Analyse: UBS AG bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Aktie im Blick

11:19

UBS AG-Analyst Cristian Nedelcu hat eine ausführliche Untersuchung des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal positiv überrascht, schrieb Cristian Nedelcu in einer Reaktion am Mittwoch. Das angehobene Ebit-Jahresziel erscheine vor diesem Hintergrund konservativ - die Konsensschätzungen könnten steigen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 55,52 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 17,15 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 432.740 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 23,9 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 05.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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