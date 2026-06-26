Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse im Blick

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel bewertete am Montag weitere negative Nachrichten deutscher Autobauer - mit Berichten über Stellenstreichungen und Werksschließungen bei Volkswagen und Einsparungsversuchen bei Mercedes-Benz. Dies unterstreiche, dass sich die deutsche Automobilindustrie in einer Phase der Umstrukturierung befinde. Bei Mercedes glaubt er jedoch nicht, dass Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität zusätzliche Einmaleffekte auslösen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 12:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 42,99 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 27,95 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 678.300 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 23,4 Prozent zurück. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.07.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.