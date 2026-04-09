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Neutral-Analyse: UBS AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie

10.04.26 11:43 Uhr
Wichtige News für MTU Aero Engines-Aktionäre: UBS AG hat sich positioniert | finanzen.net

UBS AG-Analyst Ian Douglas-Pennant hat eine ausführliche Untersuchung des MTU Aero Engines-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
328,20 EUR -5,50 EUR -1,65%
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 400 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte nichts an seinen Jahreszielen ändern, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Er selbst ist allerdings skeptischer für die Margenentwicklung bis 2029 geworden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 326,80 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 7,10 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.720 MTU Aero Engines-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 8,0 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.04.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 14:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

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06.03.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
25.02.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
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11:41MTU Aero Engines NeutralUBS AG
31.03.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
23.03.2026MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
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24.02.2026MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

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