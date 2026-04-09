Aktie im Blick

UBS AG-Analyst Ian Douglas-Pennant hat eine ausführliche Untersuchung des MTU Aero Engines-Papiers durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 400 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte nichts an seinen Jahreszielen ändern, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Er selbst ist allerdings skeptischer für die Margenentwicklung bis 2029 geworden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 326,80 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 7,10 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.720 MTU Aero Engines-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 8,0 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.04.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 14:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.