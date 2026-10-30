Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Papier unter der Lupe

30.10.26 12:22 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen bleibe die entscheidende Frage, ob die operative Margenerosion durch den steigenden Elektroauto -Anteil weitergehe, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Die Debatte, ob beim Autobauer das Glas halb voll oder halb leer sei, dürfte weitergehen.

Aktienbewertung im Detail: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 12:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 70,48 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 0,68 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 176.995 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 27,4 Prozent zu Buche. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.03.2027.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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