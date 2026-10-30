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Papier unter der Lupe

Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch UBS AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
70.34 EUR 0.32 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen bleibe die entscheidende Frage, ob die operative Margenerosion durch den steigenden Elektroauto-Anteil weitergehe, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Die Debatte, ob beim Autobauer das Glas halb voll oder halb leer sei, dürfte weitergehen.

Aktienbewertung im Detail: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 12:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 70,48 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 0,68 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 176.995 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 27,4 Prozent zu Buche. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.03.2027.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

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Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:21 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.

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