Auto1-Aktie: Goldman senkt Ziel für Auto1 auf 9,80 Euro

Aktien in diesem Artikel AUTO1 7,97 EUR

2,02% Charts

News

Analysen

Analystin Lisa Yang nahm in einer Studie vom Mittwochnachmittag kleinere Änderungen an ihren Schätzungen für den Internet-Autohändler AUTO1 vor. An ihre Haltung zur Aktie ändere das aber nichts.

Die Auto1-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,35 Prozent auf 8,03 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com