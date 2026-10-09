Neutral für BMW-Aktie nach UBS AG-Analyse

Aktuelle Analyse im Blick

09.10.26 14:07 Uhr

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der BMW-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:51 Uhr 2,3 Prozent auf 53,38 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 12,40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 337.773 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 39,4 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT





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