DAX 25.139 +1,3%ESt50 6.198 +1,2%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,10 +2,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 74.143 +1,8%Euro 1,1199 -0,1%Öl 103,1 -1,1%Gold 4.183 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktuelle Analyse im Blick

Neutral für BMW-Aktie nach UBS AG-Analyse

Neutral für BMW-Aktie nach UBS AG-Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der BMW-Aktie durch UBS AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
53.58 EUR 1.10 EUR 2.10 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:51 Uhr 2,3 Prozent auf 53,38 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 12,40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 337.773 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 39,4 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

Aktuelle BMW Aktie News

Werbung

BMW Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:06 BMW Neutral UBS AG
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.