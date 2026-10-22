Neutral für SAP SE-Aktie nach UBS AG-Analyse
UBS AG-Analyst Michael Briest hat eine umfassende Analyse des SAP SE-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
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Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen des Softwarekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die gute Geschäftsdynamik halte an, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Doch dem starken Auftragsbestand stünden höhere Forschungs- und Entwicklungskosten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gegenüber.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse
Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 13:48 Uhr bei 208,50 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 3,60 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 806.497 SAP SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 1,8 Prozent. Die kommenden Q4 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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