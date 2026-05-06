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Aktienanalyse

Neutral für Siemens Healthineers-Aktie nach UBS AG-Analyse

07.05.26 13:04 Uhr
Neuer Blick auf die Siemens Healthineers-Aktie: Analyse von UBS AG ist da | finanzen.net

Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
33,66 EUR -1,83 EUR -5,16%
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Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Die verfehlten Erwartungen an den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sowie der leicht gesenkte Jahresausblick überschatteten die Fortschritte im Bereich Medizinische Bildgebung, schrieb Graham Doyle am Donnerstag in seiner ersten Reaktion.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 12:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,7 Prozent auf 33,94 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 50,27 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 871.187 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 22,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 07.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

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