DAX 24.945 -2,0%ESt50 6.205 -1,8%MSCI World 4.843 -0,4%Top 10 Crypto 8,13 -3,4%Nas 25.819 -1,2%Bitcoin 54.443 -2,0%Euro 1,1410 +0,0%Öl 77,9 +2,6%Gold 4.054 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Daimler Truck-Analyse im Blick

Neutral-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.

Neutral-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.

Goldman Sachs Group Inc. hat die Daimler Truck-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
42.95 EUR -1.33 EUR -3.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen vor der Berichtssaison der Investitionsgüterbranche am Dienstagabend noch einmal an. Insgesamt ist sie für Auftragseingang und Ergebnisse etwas skeptischer als der Markt und sieht durch das starke erste Quartal eine hohe Hürde aufgelegt. Im Schnitt steigen ihre Kursziele aber um 1,4 Prozent.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 12:36 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 42,95 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 7,10 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 368.292 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 20,3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 07.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 23:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Aktuelle Daimler Truck Aktie News

Werbung

Daimler Truck Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12:51 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 Daimler Truck Overweight Barclays Capital
07.07.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
03.07.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
01.07.26 Daimler Truck Neutral UBS AG